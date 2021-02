Bella de la Vega reveló que buscará indemnización de Televisa

Hace casi un mes el actor y director, José Ángel García falleció por complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía desde hace varios años, ahora, su joven viuda, la actriz Bella de la Vega reveló que su marido no le dejó herencia ni testamento.

Bella de la Vega también detalló en una reciente entrevista que esta situación se debe a que él no tenía bienes materiales a su nombre, no obstante, agradeció que no dejara deudas económicas para ella, ya que él era el sustento de la casa donde ambos vivían.

Durante dicha entrevista habló sobre su intención de acercarse a Televisa, empresa para la cual José Ángel trabajó por más de 40 años, con la intención de contemplar la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda económica en su calidad de viuda de un veterano empleado de la empresa.

Si mismo, Bella aseguró que buscará que alguien la asesore para ver si es posible que la televisora la apoye, porque "pues sí quedé bastante dañada con respecto a que yo ya no tengo el apoyo que tenía de José Ángel, y también porque dentro de todo, por derecho, creo que también me correspondería un finiquito, porque yo ya no tengo nada", reveló.

Cabe recordar que el padre del reconocido actor, Gael García Bernal, falleció el 22 de enero de este año, por complicaciones relacionadas con la fibrosis pulmonar que padecía desde hace años atrás.

(Azucena Uribe)