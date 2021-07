Bella de la Vega rompe en llanto tras críticas en "Venga la Alegría"

Bella de la Vega responde a críticas de sus compañeras en el concurso "¡Quiero cantar!" de "Venga la Alegría: "No voy a permitir que nadie me venga a querer humillar así" (FOTO TOMADA DE IG: @actrizbelladelavega)

La polémica llega a TV Azteca con el concurso de "¡Quiero cantar!" de "Venga la Alegría, en la última emisión del programa la participante Bella de la Vega rompió en llanto tras defenderse de las severas críticas que recibió por parte de sus compañeras Kristal Silva, Natalia Alcocer y Brissia, además de los comentarios que hicieron los jueces sobre su presentación.

Los roces entre las concursantes comenzaron cuando Brissia señaló que "las mentes grandes hablan de ideas y las mentes pobres hablan de los demás", esto tras los reclamos de Bella de La Vega, quien no se quedó callada y le respondió a la cantante diciendo: "No soy una mente pobre y eso sí fue una grosería y te pasaste de lanza".

Previo a su presentación de este martes 20 de julio, Bella de la Vega le explicó a Sergio Sepulveda que estaba muy dolida por los comentarios de sus compañeras, pues considera que no se merece ser tratada de esa forma.

No fue justo lo que me dijeron ayer mis compañeras. No sé qué tienen ellas contra mí, ya pasó Survivor... Y me dolió mucho que dijeran eso de 'mente pobre', yo jamás he sido una mente pobre. Soy una mente fuerte y soy una mujer fuerte y no voy a dejar que nadie me venga a humillar así, dijo Bella de la Vega con lágrimas en los ojos.

A pesar de la polémica con sus compañeras, Bella de la Vega no faltó en el escenario de "¡Quiero cantar!" y presumiendo su talento de baile cantó "Me he enamorado de un fan", canción del grupo Flans. La actriz lució un tutú de bailarina de ballet y una elaborada coreografía, que no logró convencer al panel de jueces.

No entiendo que tiene que ver un salón de ballet con Me enamoré de un fan, con unos chacales que entran. No entendí eso. Evidentemente al bailar, el aire se te iba y entonces no entrabas a tiempo. Por supuesto que no cantas nada, es evidente, dijo Horacio Villalobos.

Una opinión que compartió Mario Lafontaine. "Debo ser honesto conmigo mismo: No es lo tuyo cantar... No me gustó, pero aplaudo que tengas la valentía de salir hacerlo", añadió el experto en música.

EL PÚBLICO DEFIENDE A BELLA DE LA VEGA

La también actriz y ex participante de "Survivor México" explicó que no entendía el motivo por el que no lograba convencer a los jueces y recaló que no dejará que nadie le falte al respeto como sus compañeras Brissia, Kristal y Natalia.

Tampoco me merezco que esta señora venga a decirme que las mentes mediocres. No es que yo quiera hablar de ellas, es más ni me interesa hablar de ninguna de ellas. Me siento mal, de verdad, comentó.

Tras lo sucedido, usuarios en redes sociales salieron en defensa de Bella de la Vega, asegurando que no se merecía tales palabras ni que le faltaran al respeto.

Siempre tratan horrible a Bella, primero en Survivor y ahora aquí, la señora no se lo merece. Lo bueno es que siempre se defiende y no se deja, señalaron.

Otros internautas indicaron que existe favoritismo en la competencia y que Laura G tiene el mismo desempeño que Bella; sin embargo, la conductora de Venga la Alegría es protegida por el jurado.



Con Bella sí se ponen exigentes y con Laura que canta igual o peor que Bella sí la halagan y echan flores, comentó un usuario.

