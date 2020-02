Bella Hadid y otras famosas modelos denuncia acoso sexual en Victoria´s Secret

La ola de acusaciones de acoso sexual que vivió Hollywood hace un año, podría estarse repitiendo en el mundo del modelaje, Bella Hadid y otras famosas modelos están denunciando a Ed Razek, y más directivos de Victoria´s Secret de acoso sexual.

De acuerdo con Show, Victoria´s Secret es una famosa marca de lencería que no está atravesando por su mejor momento, tras la cancelación de su desfile y el escándalo por fomentar cuerpos extremadamente delgados e irreales, ahora hace frente a una nueva polémica: modelos de la marca denuncian acoso por parte de los directivos de la misma.

The New York Times ha publicado un reportaje en el que entrevista a más de 30 ejecutivos, empleados y modelos de la marca, tanto actuales como anteriores. Todas apuntan al mismo hombre como el sospechoso de un comportamiento inapropiado: Ed Razek, ex ejecutivo de L Brands, la compañía a la que pertenece Victoria's Secret.

En líneas generales le acusan de un comportamiento machista y misógino, intentando besar a las modelos, pidiéndoles que se sentarán en su regazo o exigiéndolas que se desnudaran para él.

Una de las muchas víctimas de Razek fue Bella Hadid, a quien el empresario acosó en 2018, tal y como aseguran varios testigos. Mientras la modelo se ajustaba su ropa interior para salir a la pasarela, el ejecutivo le dijo: "Olvídate de las bragas", haciendo también un comentario lascivo sobre sus pechos perfectos. Pero no es el único nombre de alguna modelo que aparece.

La canadiense Andi Muise asegura que fue castigada por la marca tras denunciar el comportamiento de Razek y rechazarle en numerosas ocasiones. El directivo le invitó a cenar e intentó besarla en varias ocasiones en contra de su voluntad, mandándole correos subidos de tono durante los meses posteriores. Tras su rechazo no volvieron a llamarla.

¿BENEFICENCIA O PROSTITUTAS DE LUJO?

Algo parecido le pasó a la maniquí Alison Nix que cuenta en el reportaje como en 2010 recibió una invitación para participar en un evento para recaudar fondos en una isla privada del Caribe. El único requisito que se les comunicó al llegar es que tenían que posar desnudas en una sesión de fotos ante el objetivo de Russell James. "Nos llevaron en barco y esos hombres ricos coqueteaban con nosotras. Todas las modelos nos preguntábamos, ¿estamos aquí como prostitutas de lujo o por un asunto de beneficencia?", relata la modelo que después de su rechazo y protesta nunca volvió a trabajar para la marca.

FUNDADOR DE VICTORIA´S SECRET ACUSADA DE DENIGRAR A LAS MUJERES

Además, la denuncia se amplía a Leslie Wexner, fundador y director ejecutiva de L Brands, quien no solo no tomó medidas con Razek tras las continuas quejas presentadas a recursos humanos contra él, sino que se le acusa de denigrar a las mujeres directamente.

En el reportaje también se desvela la relación de Wexner con Jeffrey Epstein, el traficante sexual, que se hacía pasar por un reclutador de Victoria's Secret.

VICTORIA´S SECRET RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE ACOSO

Tras las acusaciones por parte del New York Times, un portavoz de la compañía defiende que han hecho "avances significativos" en la metodología de trabajo y su cumplimiento y asegura: "Lamentamos cualquier instancia en la que no logramos ese objetivo y estamos comprometidos con la mejora continua y la responsabilidad completa".

Parece que los cambios en #VictoriasSecret no se detienen, meses después de que la compañía cancelara su desfile se asoma la posibilidad de que #LBrands, su empresa matriz, la ponga en venta de acuerdo con información de @WSJ pic.twitter.com/Hy4OnqcSuI — EL CEO (@elceo__) January 30, 2020

ED RAZEK DA LA CARA ANTE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA: "SON CATEGÓRICAMENTE FALSAS"

Sin embargo, Razek se ha negado a responder y sentencia que: "Las acusaciones son categóricamente falsas, malinterpretadas o fuera de contexto. He sido afortunado de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosos, y me enorgullece el respeto mutuo que tenemos el uno hacia el otro".

Sin duda, un nuevo caso de acoso y machismo que empieza a salir a la luz tras años de secretismo, tal y como ocurrió como el caso de Harvey Weinstein.

(Aline Núñez)