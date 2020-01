Benito Castro rompe el silencio, revela las adicciones que compartía con Paco Stanley: "Él no me vendía coca, yo le daba"

El comediante y cantante Benito Castro dejó a todos sorprendidos al recordar su época de excesos junto a Paco Stanley y confesó que ambos consumían drogas.

De acuerdo a Infobae, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", Benito Castro habló sinceramente sobre los años en los que convivió con Paco Stanley, quien fue asesinado en junio de 1999.

Recordemos que en la década de los 90, Benito Castro acompañó a Paco Stanley en la conducción de los programas de Televisa ¡Ándale! y ¡Pácatelas!.

Además de ser parte de la conducción y realizar algunos números musicales, Benito Castro también era famoso en aquellos programas gracias a su segmento de comedia junto a María Elena Saldaña "La Güereja", pues interpretaba el papel del papá ("Papiringo") del personaje interpretado por Saldaña.

En la entrevista que ofreció a Gustavo Infante, Benito Castro recordó como aquella etapa de éxito en la televisión mexicana también estuvo llena de excesos.

Asimismo, Benito Castro recordó que cuando se enteró del asesinato de Paco Stanley fue en apoyo de Patricia, la esposa del presentador.

"Al ver la tele veo a Patricia en medio de todos los agentes, la veo sufriendo tanto, le digo a mi mamá voy a ir con ella, a ver qué puedo hacer por Patricia, por lo menos decirle aquí estoy".

Pero Castro no sabía que sus buenas intenciones terminarían convertidas en incómodos momentos cuando lo cuestionaron sobre la relación que tenía con Stanley y le preguntaron acerca de su consumo de drogas.

"Al hacer eso me fue como en feria, me esculcaron, tuvo el descaro un miembro del Ministerio Público de preguntarme si había tenido relaciones sexuales con Paco Stanley...También me preguntó si Paco nos daba coca (cocaína). No, a mí no me daba, yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba. Por eso le dicen perico porque lo sacan y vuela, hay que compartirlo, sino no sabe. Irte a dar un pase solo al baño no tiene chiste, tienes que irte cotorreando con otro para que tenga sabor", detalló Benito.

Benito Castro comentó que podía hablar del tema porque "He sido de todo y sin medida. Afortunadamente el minuto que cambió mi vida fue un día que me enfermé, tomándome un café y fumándome un cigarro, cuando la vi tan cerca dije ya. De la cocaína fácil ya seis años, del alcohol más, desde antes que muriera Paco yo ya había dejado el alcohol, porque con mi amigo se chupaba (tomaba), ahí se tragaba coñac en cantidades industriales y me creció el hígado dos puntos. Tuve que dejar el alcohol y eso me alejó un poco de Paco porque de las fiestas ya me iba antes", detalló.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Benito Castro habló de cómo fue su amistad con Paco Stanley, a quien recordó como "generoso, amoroso, espléndido".

Explicó además que fue Paco Stanley quien intercedió por él ante Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, quien lo castigó por una indiscreción que cometió.

Según el relato de Castro, Paco le confió que tendría un nuevo programa en sustitución de otra persona y Benito lo comentó, lo cual llegó hasta oídos de Azcárraga. Entonces el dueño de Televisa dejó a Castro fuera de la radio y la televisión.

Paco convenció a Azcárraga de que perdonara a Benito Castro, pero cuando éste volvió a la televisión ya estaba consolidada la pareja de Stanley con Mario Bezares, por lo que pasado un tiempo le pidió a su amigo que le permitiera abandonar el proyecto que compartían.

(Azucena Uribe)