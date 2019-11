¿Berrinche o legítima protesta? La indignación de reguetoneros genera polémica y los Latin Grammy les responden

El día de ayer revelaron la lista de nominados para la 20 entrega de los premios Grammy Latino que se realizará el 14 de noviembre.

Peto tras revelarse a todos los nominados un nuevo movimiento surgió dentro de la música, específicamente por parte de varios cantantes de reguetón como Daddy Yankee, Maluma, Natti Natasha, Nicky Jam, entre otros, y al que llamaron "Sin Reggaetón No Hay Latin Grammy".

De acuerdo a Vanguardia, todo comenzó el día de ayer cuando la Academia Latina de la Grabación, dio a conocer las candidaturas para los Latin Grammy.

El primero en manifestarse en contra de la Academia Latina de la Grabación fue Maluma, quien explotó al quedarse sin una sola nominación, señalando que era imposible que a pesar de dar su mejor disco, no haya sido candidato para recibir ningún premio.

Posteriormente, Daddy Yankee, a pesar de estar nominado, inició un movimiento para sabotear los premios, donde señaló que al parecer no aprecian el Reguetón, y por ello solamente dieron las nominaciones que fueron "estrictamente necesarias" como a Rosalía, por ejemplo.

A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy, se lee en el mensaje de Daddy Yankee.

En la imagen que publicó se ve la estatuilla de los Grammy, con una equis roja en medio, haciendo referencia a que no está de acuerdo con la manera en la que se llevaron las nominaciones.

Además, el presidente de la casa de discos puertorriqueña Pina Records, Rafael Antonio Pina Nieves, mánager también de Daddy Yankee y Natti Natascha, también mostró su malestar.

"Felicidades a @nattinatasha @karolg @iambeckyg por ser elegidas por el pueblo como mujeres de poder y tener el éxito que tienen sin ser medidas por una mierda de academia votante", escribió en sus redes sociales.

Saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans !! Por la cultura y el movimiento #sinreggaetonnohaylatingrammys pic.twitter.com/RxT804MzOM — Nicky Jam (@NickyJamPR) September 24, 2019

"Yo apoyo el talento femenino y aunque no me llaman la atención los premios, lo comento para que no pidan favores ni mucho menos publicidad con el poder femenino. El Rey de la Bachata (Romeo Santos) tampoco lo nominan? Qué raro ... #machistas #fucklatingrammys #seteniaquedecirysedijo (sic)", agregó.

Por la cultura y el movimiento !! pic.twitter.com/d08lMTKcjO — J BALVIN (@JBALVIN) September 24, 2019

El cantante colombiano J Balvin acompañó la citada imagen con el breve texto: "Por la cultura y el movimiento".

Premios Grammy Latino responde a músicos urbanos tras nominaciones

La Academia Latina de la Grabación defendió su actuación ante las crecientes quejas de artistas de reguetón y música urbana tras el anuncio este martes de las nominaciones a los Latin Grammy 2019, en las que tuvieron menos presencia de la que muchos reguetoneros consideran proporcional al éxito de sus canciones.

Con un comunicado, la Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, defendió la transparencia del proceso de votaciones, pero afirmó que han escuchado "la frustración y el descontento" de los artistas latinos.

Respetamos y admiramos a todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reguetón (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música, señaló el texto.

La organización, creada en 1997 para mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores, asegura que siguen un "estricto proceso de votación desde hace 20 años" y que las nominaciones a los Grammy Latino son fruto de este proceso.

"Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados", afirma.

Los españoles Alejandro Sanz y Rosalía parten como favoritos para la vigésima edición de los Latin Grammy, con ocho y cinco nominaciones, respectivamente, seguidos del dominicano Juan Luis Guerra (con su banda 4.40), el argentino Andrés Calamaro, el colombiano Fonseca y el peruano Tony Succar, todos cuatro.

Así, entre los más nominados a la considerada la fiesta más importante de la música latina no hay ninguno de los grandes artistas urbanos, que tampoco aparecen entre los candidatos a llevarse los premios más sonados como son el de canción, álbum y grabación del año.

