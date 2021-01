Bisogno reaparece junto a Pati Chapoy, anhela volver a "Ventaneando"

Daniel Bisogno lleva más de un mes alejado de la vida pública y aunque no se sabe cuándo podrá regresar a la emisión de "Ventaneado", el polémico conductor anhela regresar al programa y seguir haciendo historia en el periodismo de espectáculos junto a Pati Chapoy.

A finales del mes de noviembre, Daniel Bisogno protagonizó un pleito a dimes y diretes con Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like en YouTube, a quien llamó: "¡Bruja mal cog*da!". Situación por la que "el muñeco" habría sido suspendido de "Ventaneando".

ESTOS FAMOSOS HAN RECURRIDO A PELIGROSA DIETA DEL AYUNO INTERMITENTE

A más de un mes lejos de los reflectores, Bisogno demostró su interés por volver a la televisión con una publicación en redes sociales, presumió una antigua fotografía junto a Pati Chapoy para recordar su amistad y lealtad al programa. En su publicación se limitó a escribir "#25añosycontando", hashtag con el que se ha celebrado el 25 aniversario del programa de espectáculos más longevo en la televisión mexicana.

La publicación no pasó desapercibida, hasta el momento acumula más de 18 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fans exigiendo su regreso a "Ventaneando".

Tu "publico querido" te extraña con locura

Ya regresa te extrañamos mucho Tu humor negro y chispa hacen falta

No es lo mismo sin ti, cada día miro el programa para ver si por fin sales, se te extraña mucho

¿POR QUÉ DANIEL BISOGNO SE FUE DE "VENTANEANDO"?

El conflicto entre los conductores de "Chisme No Like" y "Ventaneando" comenzó cuando los presentadores del programa de espectáculos de TV Azteca se molestaron porque no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa.

¿QUÉ TIENE QUE VER LEGARRETA Y EL DÓLAR CON LA NUEVA CEPA DE COVID?

Frente a esto, Daniel Bisogno hizo duros comentarios hacia Javier Ceriani, quien conversó con el empresario vinculado a Marjorie:

Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog da. Aunque recibió más de una crítica, el conductor volvió a reiterar su postura a través de Twitter.

Ceriani respondió de manera furiosa a los comentarios y reprobó que buscaran desvalorizar su trabajo al cambiarle el género, por lo que lo tachó de "misógino", "frustrado con una doble vida" y "gay homofóbico".

Desde entonces el periodista argentino ha hecho varias revelaciones sobre la vida oculta del conductor de "Ventaneando" e incluso ha ventilado audios de personas relacionadas con él.

GALILEA MONTIJO SE ENFRENTA A ARATH DE LA TORRE POR PATY NAVIDAD

Mientras que Daniel Bisogno ha descansado su imagen dentro del programa de espectáculos de TV Azteca y se especula que recibió un fuerte castigo dentro de la televisora del Ajusco, como la suspensión sin goce de sueldo y posterior despido.

BISOGNO EN RIESGO DE NO REGRESAR A "VENTANEANDO"

Anteriormente se había mencionado que "el muñeco" regresaría a la emisión de TV Azteca empezando el año, pero al frente del programa sólo han aparecido Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez.

A pesar de su ausencia en el programa, Daniel sigue apareciendo como parte del elenco pues se le ve en los promocionales del 25 aniversario de "Ventaneando".

Con información de Infobae.

(Aline Núñez)