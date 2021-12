Bobby Larios culpa a Juan Osorio y Niurka de su veto en Televisa

Bobby Larios culpa a Juan Osorio y a Niurka de su veto en Televisa, el famoso actor estuvo en el programa "El minuto que cambio mi destino" de Gustavo Adolfo Infante y contó cómo es que su carrera en la televisión mexicana se apagó.

Fue en 2003 cuando Bobby Larios inició una relación con Niurka, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela "Velo de Novia", la cual fue producida por la expareja de la cubana, Juan Osorio. Una vez que se hizo público el escándalo se apoderó de ambos actores ya que en aquel entonces la cubana mantenía una relación con el famoso productor. A partir de entonces comenzaron un accidentado romance por el que fueron apodados como "la pareja escándalo" por la prensa, debido a las polémicas en las que se vieron implicados.

Después de tres años de romance, Niurka y Bobby Larios terminaron su relación en mayo de 2006, pero desde entonces el actor calló todo tipo de detalles sobre esa etapa de su vida, sin embargo, el silencio se rompió esta semana, luego que Bobby Larios declarara durante una entrevista que en aquella época, luego del término de su relación con Niurka, ella y Juan Osorio se encargaron de humillarlo hasta que finalmente fue vetado de Televisa, la empresa en la que se encontraba creciendo profesionalmente.

Bobby Larios y Niurka vivieron su romance rodeados de polémica protagonizando portadas de revistas y noticias del espectáculo, pero cuando terminaron no se volvió a saber nada del actor. Ahora, 15 años después, Larios decidió hablar sobre aquella época y acusó al productor de Televisa, Juan Osorio, de ser el responsable de frenar su carrera, además de haberlo humillado, de acuerdo con palabras de Bobby Larios, quien concedió una entrevista para un programa de espectáculos.

"Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida", reveló Bobby Larios al borde de las lágrimas; "Todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio", respondió la expareja de Niurka.

JUAN OSORIO DESTAPÓ EL AMORIO DE NIURKA CON BOBBY LARIOS

Además, Juan Osorio habría sido el responsable de defundir el rumor de que Bobby Larios era el amante de Niurka: "De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio... la otra parte es que había muchas cámaras y salió -él- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ´Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante´", señaló.

A pesar del "ataque", Bobby Larios asegura que Niurka lo apoyó en todo momento: "Voltea y se me queda viendo Niurka y me dice ´¿aguantas?´ y le dije ´sí´ y me dijo ´dame tu mano´ y finalizó diciendo ´vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale´", destacó Bobby Larios.

JUAN OSORIO HUMILLABA A BOBBY LARIOS

El actor recordó que los ataques no solo eran por su relación, también hacia su perdona, Bobby Larios contó que en una ocasión que el productor de Televisa le cortó el cabello sin ninguna razón "Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él", concluyó Larios.

(Aline Núñez)