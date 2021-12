Bobby Larios revela que su relación con Niurka Marcos fue falsa

Hubo una discusión por los niños, entonces yo agarré a mi hijo y le dije: '¿Sabes qué...?' con Emilio, pero era cosa de niñitos, que se peleaban, Niurka se molestó, entró gritando, se dijo, yo me molesté. No me gustó la forma de cómo era el trato... Yo tomé la decisión de decir: 'Me voy, me largo' porque ya no aguantaba, ya la presión era tanta dentro de esa relación que tomé la decisión de salirme y cuando me salí, nada más me fui con una maleta, mi coche y unas joyas que yo había comprado.