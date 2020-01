Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizan el reencuentro más esperado, estas son sus fotos virales

El día de ayer se llevaron a cabo los premios SAG Awards 2020 y con ello trajo una de las escenas más esperadas protagonizada por la ex pareja conformada por Brad Pitt y Jennifer Aniston.

De acuerdo a Infobae, Jennifer Aniston y Brad Pitt protagonizaron unas de las escenas más esperadas de los últimos años cuando a pesar de llegar por separado; se encontraron en el backstage del evento luego que la actriz de 50 años consiguiera llevarse la estatuilla como "Mejor Actriz Serie de Drama" por su trabajo en "The Morning Show", serie de Apple TV+.

Y fue así que el mundo quedó en shock cuando la ex pareja se saludó mutuamente, ya que Brad Pitt también consiguió un galardón en la categoría de "Mejor Actor de Reparto" en Cine por su participación en "Once Upon a Time in Hollywood".

El tan espero reencuentro quedó inmortalizado en fotos, donde se pudo ver la confianza que estas dos estrellas aún se tienen y solo bastaron unos minutos para que se hicieran virales en redes sociales generando así una gran cantidad de especulaciones sobre una posible reconciliación.

No obstante, ¬†antes del reencuentro hubo algo que llamó la atención, el actor de Hollywood Brad Pitt se quedó atento observando y escuchando el discurso de Jennifer Aniston tras ganar el SAG Award, tanto era su interés por escuchar las palabras de su ex esposa que detuvo su propia conferencia para escuchar el discurso de Jen.

Las imágenes donde a Brad se le observó maravillado viendo a su expareja en pantalla se volvieron virales.

Brad Pitt admite que usa Tinder y causa la locura en los SAG Awards

Una vez más Brad Pitt demostró el buen sentido del humor que tiene, tras recibir su premio durante su discurso de aceptación reino la diversión y confesó que tenía una cuenta de la aplicación de citas y encuentros Tinder provocando las risas de los asistentes.

No me pidas que supere a Brad Pitt y Jennifer Aniston por favor ????????

#SAGAwards pic.twitter.com/xAESdi0Bfk — ????????????? (@erlindaneth) January 20, 2020

"Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder", inició Pitt su discurso, lo cual inmediatamente causó la risa de las estrellas que acudieron a la gala.

"Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder", así recibe Brad Pitt su #SAGAwards. pic.twitter.com/0nI1CqSq4X — Spoiler Time (@ItsSpoilerTime) January 20, 2020

Además de asegurar que el premio "significa mucho para mí" y ofrecer un especial agradecimiento a sus coestrellas en la cinta de Quentin Tarantino, Brad siguió haciendo reír al público al hablar sobre su personaje.

Brad Pitt también fue reconocido como el "Mejor actor de reparto" en los Golden Globes y está nominado al Oscar en la misma categoría.

(Azucena Uribe)