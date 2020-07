Briggitte Bozzo reduce sus senos por extraña enfermedad a sus 18 años

Briggitte Bozzo, actriz de Like y Como Dice el Dicho confesó que se tuvo que reducir los senos por una extraña enfermedad (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Una de las cirugías estéticas más famosas y a la que más recurren las mujeres es al aumento de busto, pero recientemente la actriz de "Like" y "Como Dice el Dicho", Briggitte Bozzo se quitó una terrible enfermedad.

De acuerdo a Noticias por el Mundo, la joven actriz de 18 años, Briggitte Bozzo dio a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica, durante la pandemia por covid-19, para reducirse los senos y así evitar posibles consecuencias con una escoliosis que estaba presentando.

"Me estaba lastimando la espalda, entonces tuve que reducirme los senos", contó la también modelo venezolana a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 700 mil seguidores.

Briggitte Bozzo compartió con sus seguidores que la operación duró alrededor de cinco horas y que resultó un éxito. Sin embargo dijo que aún estaba débil.

"Nunca había entrado a un quirófano, estaba muy nerviosa. Perdí mucha sangre en la cirugía y por eso he tenido la presión baja. No me dolió nada en la cirugía porque estaba anestesiada", dijo.

La actriz quien ha participado en telenovelas como "Abismo de pasión", "Corazón valiente" y "Quiero amarte" aseguró que se está recuperando y que su mamá la cuida muy bien.

(Azucena Uribe)