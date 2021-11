Britney Spears ataca a Christina Aguilera por "negarse a hablar" sobre su caso

Libre de la tutela de su padre, la princesa del pop se muestra indignada porque su colega no quiso hablar sobre ese tema (FOTO TOMADA DE SEMANA )

Hace unos días la cantante Christina Aguilera fue una de las invitadas a los "Latin Grammy" y a su paso por la alfombra roja le consultaron sobre el caso de Bridney Spears, quien recientemente quedó libre de la tutela de su papá tras una dura lucha legal, pero al oir la pregunta, dijo "no puedo, pero estoy feliz por ella".

Este momento fue compartido con Britney quien no dudó en explotar contra su colega en sus Instagram Stories.

Britney Spears se mostró sumamente molesta con su colega de la música Christina Aguilera, luego que esta última se negara a hablar sobre su caso de tutela que sufrió durante 13 años.

Todo sucedió cuando Christina Aguilera caminaba por la Alfombra Roja de Premios Grammy Latinos 2021 este último jueves por la noche, los periodistas se acercaron a ella para preguntarle sobre la situación de Britney: "¿Has tenido alguna comunicación con ella o van a celebrar?".

En ese momento, Aguilera quedó en silencio y representante interrumpió la entrevista para decir: "No, no haremos esto esta noche, lo siento". La cantante siguió su camino, pero llegó a expresar: "No puedo... sin embargo estoy feliz por ella".

Esta fría respuesta fue criticada por Britney Spears, quien no soportó que su compañera de la música no la apoyara en este duro proceso que le tocó vivir para desligarse de la tutela que su padre tuvo sobre ella por 13 años.

Por eso, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse y mostrar su molestia ante la escueta frase que emitió su colega de la música. Colgó el video de la respuesta de Aguilera con el siguiente texto:

"Quiero y adoro a todo el mundo que me ha apoyado... pero rechazar hablar cuando sabes la verdad, eso equivale a mentir. ¿Por qué haber estado 13 años en un sistema corrupto de abusos es un tema difícil de hablar para la gente? ¡Soy yo la que pasé por ello! Todas las personas que alzaron su voz por mí y me apoyaron... ¡Gracias! Yo importo", escribió Spear en sus historias de Instagram.

