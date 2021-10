Britney Spears celebra su libertad con fotos desnuda, afirman que usó Photoshop

La "princesa del Pop" Britney Spears es una de las cantantes más exitosas del mundo, en los últimos años protagonizo algunas polémicas ligadas a su relación con la prensa, en específico, con los papparazi, pero su mayó pleito fue por deshacerse de la tutela que tenía su padre y que no la dejaba tomar ninguna decisión sobre su vida y su cuerpo, es por eso que solo bastaron unas horas después de que un juez diera la noticia de suspender la tutela de su padre, Jamie Spears para que la mujer de 39 años se mostrara como dios la trajo al mundo, desnuda y libre.

Desde hace unos días, la famosa cantante, Britney Spears robó reflectores en la industria del espectáculo después de que un juez dictaminará que Jamie Spears, su padre, fuera suspendido como tutor del patrimonio de la cantante.

Días antes de la resolución, el abogado de la cantante confesó que el papá de la cantante era "un hombre cruel, tóxico y abusivo".

Recordemos que desde el 2008, "La Princesa de Pop" se encontraba bajo la custodia de su papá Jamie Spears, por lo que solicitó poner fin a la figura de protección de los bienes de la reconocida cantante y actriz.

En este sentido la cantante de 39 años ofreció su testimonio revelando numerosas restricciones personales con las que ha vivido desde varios años: "Solo quiero recuperar mi vida", contó.

BRITNEY SPEARS DESNUDA

Pocos esperaban la manera de celebrar de Britney Spears, pues ante sus más de 34 millones de seguidores, decidió publicar un par de fotografías en las que posó completamente desnuda para festejar que alcanzó su libertad.

En las imágenes, la intérprete de canciones como "Toxic", "Oops!...i did it again" y "Gimme more" posó desde la bañera presumiendo su figura; sin embargo, los internautas la tundieron por convertirse en una víctima más del photoshop.

LOS ATAQUES

Ante la publicación, los usuarios en redes sociales comenzaron a lanzar fuertes comentarios contra Britney Spears pues aseguraron que las imágenes fueron mal editadas y eso quedó exhibido en su más reciente publicación.

Los internautas detallaron que las imágenes lucen mal, pues fueron editadas en varias partes de su cuerpo. Además, otros tacharon que las fotografías no eran recientes.

Otro grupo de seguidores detallaron que, seguramente, las fotografías fueron publicadas por el papá de Britney Spears, quien estaría a cargo de las redes sociales de la reconocida cantante y actriz.

Los cantantes aseguraron que es bastante curioso que, después de tanto tiempo, salgan a la luz unas fotografías comprometedoras de ella, justo cuando llegó una resolución.

