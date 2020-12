Britney Spears: conoce los episodios más polémicos de su carrera

Este miércoles, la cantante Britney Spears cumple 39 años, a lo largo de sus 20 años de carrera la llamada "Princesa del pop" ha protagonizado polémicos episodios que hasta la fecha son recordados por sus fanáticos.

Spears revolucionó el pop a finales de los noventa, marcó una generación, dejó grandes éxitos musicales y una lista de polémicos episodios.

BAD BUNNY ARRASA EN SPOTIFY COMO EL ARTISTA MÁS ESCUCHADO DEL 2020

HACEMOS UN RECORRIDO POR LOS MOMENTOS MÁS CONTROVERSIALES EN LA CARRERA DE BRITNEY:

EL BESO CON MADONNA

Fue en el año 2003 cuando Britney Spears y Madonna se dieron el polémico beso en el escenario de los Video Music Awards.

Durante la presentación de las cantantes Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera, hubo un momento en el que la "Reina del Pop" se besó con ambas cantantes, sin embargo, las cámaras se centraron en el beso que se dio con Spears, además de que la reacción de Justin Timberlake le dio la vuelta al mundo.

Hasta la fecha ninguna de las dos ha explicado porque se dieron ese apasionado beso, aunque el ex manager de Britney una vez reveló que se trató de un truco publicitario.

SU BAILE CON UNA ENORME SERPIENTE

Britney Spears presentó su canción "I´m Slave 4U" durante otra emisión de los Video Music Awards en donde apareció en el escenario con una enorme serpiente pitón albina de color amarilla con blanco.

Ese es uno de los momentos más recordados en la historia de la cantante y muchos lo catalogaron como uno de los recuerdos "más sexys" de la cantante. ya que su outfit y su sensual baile captó la atención tanto de los espectadores como de los televidentes de todo el mundo.

El uniforme en "Baby One More Time"

"Baby One More Time" es una de las canciones emblemáticas de la cantante y fue uno de los grandes éxitos de la década de los noventa.

El video que ocupó los primeros lugares de diversas listas musicales aparece la famosa vestida como colegiala. Una falda corta, suéter, calcetas altas y coletas, lograron que el video de esta canción fuera inolvidable para todos sus fanáticos.

Hasta la fecha muchas mujeres eligen este look para disfrazarse en época de Halloween.

El comentado striptease en "Oops I Did It Again"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leah Wasylik (@leahwasylik)

GALILEA MONTIJO REVELA QUE SALDRÁ DE "HOY" PARA UNIRSE A "GRANDIOSAS"

A Britney le gustaba mucho dar de que hablar cuando hacía una presentación en vivo en alguna premiación, es por eso que en los MTV Video Music Awards del año 2000, la cantante decidió hacer un striptease cuando cantó su tema "Oops I Did It Again".

Con un outfit de tela transparente y un sombrero la artista sorprendió a todos los que estaban en el escenario cuando sus bailarines se retiraron y ella se quedó sola haciendo un sensual y llamativo baile.

Britney pelona

Después de tantos años de éxitos o ovaciones la "Princesa del pop" entró en una crisis, después de que se diera a conocer su divorcio y la pelea legal que enfrentaba por la custodia de sus hijos.

Así que como un acto de rebeldía Britney dejó ver su lado más vulnerable en 2007 frente a muchas cámaras y se rapó sin importar que los ojos del mundo la estuvieran observando.

Posterior a este acto de desesperación y enojo, la cantante dijo que no se arrepiente de lo que hizo, a pesar de que estaba pasando por un problema muy fuerte de depresión.

Actualmente Britney Spears se encuentra en una batalla legal con su padre para que por fin deje de ser él su tutor, por lo que dijo que no volverá a cantar hasta que esto se resuelva, sin embargo, existen rumores de que pronto lanzará la nueva edición de su álbum "Glory", donde los Backstreet Boys podrían tener una colaboración.

INFLUENCER ENGAÑÓ A INDIGENTES CON PALETAS DE CHOCOLATE

(Imelda Téllez)