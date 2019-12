Britney Spears enfrenta a sus haters y pide que pare el bullying en su contra

Felices fiestas, amigos! Me encanta compartir estos momentos con todos ustedes... pero ha resultado muy duro no perder la ilusión de seguir haciéndolo porque la gente me dice las peores cosas que se puedan imaginar. Si no les gusta alguna de mis publicaciones... guarden su opinión para ustedes mismos y dejen de seguir a esa persona en concreto. No hay ningún motivo que justifique el hecho de que inviertan tanto tiempo escribiendo comentarios crueles y acosando a alguien