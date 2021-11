Britney Spears es libre, Jueza termina oficialmente con su tutela

Este viernes 12 de noviembre Britney Spears queda libre de la tutela de su padre, la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, aceptó la solicitud de la"Princesa del pop" de terminar su tutela durante una audiencia judicial por la tarde.

Por poco más de 13 años Britney Spears estuvo bajo la tutela personal y financiera de su padre Jamie Spears. La audiencia de esta tarde es la conclusión a meses de escandalosas revelaciones de dinámicas familiares abusivas y de la explotación de una artista en una historia que tiene como principal villano a Jamie y Lynne Spears, los padres de la cantante de 39 años.

La decisión de la jueza Penny no contó con oposición de ninguna de las partes. A finales de septiembre, la togada de la Corte Suprema de California, había calificado como "insostenible" la situación de la custodia.

Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión como tutor de Jamie Spears, dijo entonces Penny antes de removerlo del cargo.

"Toxic" es uno de los más grandes éxitos de la cantante y fue también la palabra que usó hasta el cansancio su abogado para lograr la libertad personal y económica de Britney Spears: "Su padre ha sido abusivo, cruel y tóxico", señaló en todo momento Mathew Rosengart. La llegada de este profesional a la vida de la ex estrella Disney cambió todo para Spears, pues inició su lucha por deshacerse de tu tutela con un abogado de oficio ya que sus guardianes legales no le autorizaban un presupuesto para contratar una mejor defensa.

Aquella decisión fue objetada por la defensa del padre, siguiendo una estrategia iniciada en agosto de 2020. "No hay evidencia alguna que soporte esta suspensión. Su récord es impecable", argumentó Vivian Thoreen ante la corte. Jamie intentaba seguir en control de las decisiones personales y financieras de su hija, un poder que ejerció desde 2008. En 2019, no obstante, dejó de ser su mánager y se concentró en manejar el dinero de la artista. Fue ese mismo año que Britney puso en una pausa "indefinida" su carrera. Canceló la serie de conciertos que ofrecía en Las Vegas por supuestos problemas de salud de su papá e ingresó, nuevamente, a un centro de salud mental. La "Princesa del pop" no se presenta en público desde octubre de 2018.

En junio, en una audiencia insólita solicitada por la víctima, Spears expuso ante el mundo cómo era su vida bajo el yugo de la tutela. "

No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días, declaró Britney por teléfono a la jueza Penny y dijo que todos los responsables de su condición deberían estar en prisión.

Su testimonio le dio la vuelta al mundo y causó indignación entre sus seguidores, incluso algunos de sus fieles fans se dieron cita a las afueras del tribunal ubicado en el centro de Los Ángeles para exigir justicia por la "Princesa del pop".

Quiero casarme y tener un bebé, pero tengo un DIU para que no me embarace, dando a entender que la custodia legal la impide para tener más de los dos hijos que tuvo con el bailarín Kevin Federline, de quien se divorció en 2006.

Jamie Spears tenía bajo estricta vigilancia a su hija. Un equipo de empleados le reportaba si tomaba sus medicinas, si acudía a sus sesiones con médicos y terapeutas, opinaba sobre las drogas que le eran suministradas e incluso, con ayuda de la empresa de seguridad Black Box, monitoreaba y controlaba las llamadas, mensajes, fotografías, correos electrónicos y hasta datos de navegación de su hija. La cantante, que saltó a la fama a los 16 años en 1996 con "Baby One More Time", no podía usar su coche ni recibir visitas de amistades o novios sin que estas fueran vigiladas.

Las cosas cambiaron a finales de octubre, cuando Jamie despidió a Thoreen y contrató a Alex Weingarten, un abogado que, a inicios de noviembre, afirmó en una nota a la corte que su cliente estaba de acuerdo con poner fin a la custodia.

Jamie ama y apoya incondicionalmente a su hija... Como ha hecho toda su vida, hará todo lo necesario para protegerla. En los últimos 13 años esto significó ser su guardián legal y ahora significa terminar la custodia... Jamie cree que la custodia debe terminar inmediatamente, señalaba el documento.

Un villano salía del escenario para dejar lugar a otro, la madre de la artista. "Mi padre fue quien inició la custodia hace 13 años... pero lo que la gente no sabe es que fue mi mamá quien le dio la idea", señaló Spears en Instagram en una publicación que posteriormente borró, pero que fue suficiente para alimentar por días la telenovela de su desgracia. "Ella arruinó mi vida secretamente", sentenció, de acuerdo a la revista People.

Lynne Spears, la madre de la artista, solicitó a Britney 660.000 dólares para costear la representación legal en el caso que se ha llevado de la custodia. Este monto, propuso el 1 de noviembre en una moción escrita ante la corte, podría restarse de los 60 millones de la cantante que eran manejados en un fideicomiso hasta septiembre. La progenitora, de 66 años, contó a la corte una versión que no coincide con la figura que pinta su hija. Argumentó ante el tribunal que ella fue la primera que puso en duda las aptitudes de Jamie para continuar. Finalmente ha sido la jueza Penny la que ha concluido el drama familiar de los Spears, que duró 13 años. Britney tiene finalmente su día de la independencia.

Parte de lo que ayudó a la cantante fue el apoyo de sus fans quienes crearon el #FreeBritney para hacer eco en redes sociales y que las autoridades se fijaraon en el caso de la "Princesa del pop". Así fue como ella misma le agradeció a su público el apoyo a través de Twitter.

Spears ha agradecido a sus seguidores en publicaciones recientes en las redes sociales. Después de la suspensión de su padre, ella tuiteó: "Movimiento #FreeBritney... no tengo palabras... por ustedes y su constante resistencia para liberarme de mi tutela... ¡¡¡mi vida ahora va en esa dirección!!!!!".

Como era de esperarse, en redes sociales reaccionaron a la noticia del fin de la tutela de Britney Spears. A través de Twitter, los fans de la cantante publicaron memes en donde celebran que por fin Britney recuperó su libertad.

BRITNEY SPEARS HA SIDO LIBERADA DE SU TUTELA DESPUÉS DE 14 AÑOS pic.twitter.com/gzdnfIuOPu — La Grupa (@NotLaGrupa) November 12, 2021

¡Fans en las afueras del juzgado celebrando la libertad de Britney! #FreeBritney ??pic.twitter.com/hy1922SPrV — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) November 12, 2021

PAREN TODO

??¡¡¡YA ES OFICIAL!!!??

BRITNEY SPEARS YA HA QUEDADO TOTALMENTE LIBRE DE LA TUTELA pic.twitter.com/qAycX7budi — Gab Moreno (@EleonGab) November 12, 2021

(Aline Núñez)