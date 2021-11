Britney Spears habla de su libertad: "Temo cometer un error"

Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche... pero honestamente cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron... ¡Fue desmoralizante y degradante! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron, por las que todos deberían estar en la cárcel... sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia!