Britney Spears perdió la batalla legal contra su padre, jueza "batea" petición

Britney Spears perdió la batalla legal c...

Hace unas horas el medio Variety informó que una jueza rechazó la solicitud que la cantante Britney Spears realizó en noviembre pasado para retirar por completo la tutela de su padre, James Spears.

Todo parece indicar que la jueza Brenda Penny denegó la solicitud hecha por Samuel Ingham III, abogado de la "princesa del pop", Britney Spears, para destituir a su padre como único tutor, según nuevos documentos judiciales presentados por la Corte Superior de Los Ángeles.

La resolución no puede ser considerada una respuesta directa al testimonio que Britney rindió el 23 de junio, pues la jueza no puede emitir fallos relacionados con el discurso que la cantante rindió porque no se ha presentado una solicitud nueva para terminar con la tutela, explica Variety.

Recordemos que, en noviembre de 2020, Samuel Ingham III pidió al tribunal que expulsara a Jamie Spears como administrador de la herencia de Britney y, en su lugar, se pusiera a la firma privada Bessemer Trust para gestionar su patrimonio.

En ese momento Samuel Ingham III argumentó que Britney tiene miedo de su padre y que ella no reanudaría su carrera mientras sea él quien tiene el poder de su tutela.

La estrella del pop ha estado en una pausa laboral indefinida desde principios de 2019.

"La solicitud de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como único conservador de la herencia se niega sin perjuicio", establece el nuevo documento judicial citado por The Guardian.

El papeleo dado a conocer el miércoles solo estaba destinado a corroborar a Bessemer Trust como co-conservador, pero también reitera a James Spears como tutor; esto bajo el argumento de la jueza de que la cantante es sustancialmente incapaz de administrar sus recursos.

La tutela de James Spears a Britney comenzó en 2008 luego de que ella tuviera un colapso muy público. Este tipo de arreglos normalmente se limitan a personas con una capacidad gravemente disminuida para tomar decisiones por sí mismos, y están destinados a ser temporales, pero Britney Spears, de 39 años, ha permanecido bajo el control de la corte más tiempo de lo esperado.

El 23 de junio, Britney compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por primera vez en una audiencia virtual. Ahí, expresó a la jueza Brenda Penny que desea retirar su tutela de James Parnell Spears, su progenitor.

La cantante reveló que no es feliz y calificó la tutela como abusiva; manifestó que quiere casarse y tener un bebé, pero actualmente tiene un DIU que le impide hacerlo y, bajo la custodia, no puede ir al médico y retirárselo.

En el discurso escrito que duró más de 20 minutos, Spears reveló muchos detalles que habían sido cuidadosamente reservados por la corte. Por ejemplo, no puede salir a pasear en auto con su novio, no se le permite tener más hijos y en 2019 fue obligada a consumir litio, usado para prevenir episodios de manía o trastorno bipolar.

(Azucena Uribe)