Britney Spears regresa a la música, sorprende con nueva melodía

Britney Spears demuestra que está lista para regresar a la música, "La Princesa del Pop" sorprendió a sus fans en redes sociales con una nueva melodía para dejar en claro que todavía tiene potencial para cantar en vivo.

A través de su cuenta de Instagram Britney Spears publicó un breve video cantando frente al espejo de su baño, algo muy esperado por sus seguidores pues desde que la cantante salió victoriosa en la disputa legal contra su padre por su tutela, muchos aclamaron el regreso de la "Princesa del Pop" a la música.

No voy a hacer una audición, me estoy recordando a mí y al mundo quién soy. Sí, seré mi propia porrista. ¿Por qué ? ¡Para recordarle a mi elegante y blanca familia que no he olvidado lo que me hicieron y nunca lo olvidaré, escribió Britney en su video.

Lo que más emocionó a sus fans no fue la interpretación de Britney Spears, sino su promesa de música nueva:

Nueva canción en proceso... ¡Pronto sabrán a qué me refiero!

EL REGRESO DE BRITNEY SPEARS

"La Princesa del Pop" desató revuelo en redes sociales al revelar que está trabajando en música nueva, sus fans reaccionaron con una ola de memes, videos y fotos para expresar su emoción por el regreso de Britney Spears.

Britney Spears dijo que está trabajando en música nueva.



Se viene, se viene el regreso de la princesa del pop ?????? pic.twitter.com/UpDdbOUies — LauraGeek?? SPOILERSNWH,TUVEFÉ??????#BritneyIsFree (@laura_geek28) December 22, 2021

Yo viendo instagram cuando de repente... Britney!!! pic.twitter.com/XkZG1FnEG1 — Lui Piernas Cortas (@_Luislayer_) December 22, 2021

entonces britney va a sacar una nueva canción???????????



britney está lista para decir lo que le dé la gana, nuestra princesa del pop está de vuelta? pic.twitter.com/UKmYQ4rJXu — hoe hoe cutecito?? (@cut3cito) December 22, 2021

BRITNEY ESTÁ TRABAJANDO EN UNA CANCIÓN OMG YASS QUEEN SLAY pic.twitter.com/hpWLeJYyUk — jorge68 (@jorgeeec_) December 22, 2021

¡LES DIJE QUE BRITNEY, LA PRINCESA DEL POP, REGRESARÍA, MIENTRAS TODOS ME LLAMABAN LOCA! pic.twitter.com/hYCmT64NW6 — Me dicen Videl ?????? (@VidelErika) December 22, 2021

La energía del video en Insta de Britney cantando en directo pic.twitter.com/x0IFdC5Fsd — Darko ?? (@DarkoPN1) December 23, 2021

(Aline Núñez)