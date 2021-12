Britney Spears se niega a volver a la música: "Me aterra la industria"

Britney Spears se niega a volver a la música, la "princesa del pop" rompió el corazón de su público al asegurar que no tiene planes de volver a los escenarios ni a la industria del entretenimiento en general porque le aterra.

La intérprete de "Toxic" reveló a través de Instagram que aún no está preparada para volver a hacer música ya que vivir 13 años bajo la tutela legal de su padre, privada del control de sus asuntos personales y empresariales, la dejó asustada respecto al manejo de la industria del entretenimiento.

"Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. (...) La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!", escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.

"No hacer más mi música es mi forma de decir 'ándate a la mierda' en cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar", añadió la intérprete de "Toxic".

El New York Times despertó a principios de este año un renovado interés por Spears con una producción, "Framing Britney Spears", que aportaba una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio al que estuvo sometida. El documental daba la vuelta al relato que la retrataba como una estrella joven e inconsciente que se descarrió en 2008, cuando perdió la custodia de sus hijos, se rapó la cabeza e ingresó en una clínica de rehabilitación.

Nadie sabe si volverá a los escenarios pero, como señaló su abogado, el ex fiscal Mathew Rosengart, en la puerta de los juzgados: "Lo que sigue ahora para Britney depende de una sola persona: Britney".

En su horizonte inmediato destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip "Slumber Party".

(Aline Núñez)