Bruce Springsteen vende su catálogo de música y rompe récord, cobró 500 mdd

El cantante estadounidense Bruce Springsteen hizo un negocio millonario con la empresa Sony Music, vendió todo su catálogo musical y los derechos de publicación por 500 millones de dólares, la mayor transacción realizada hasta la fecha sobre el trabajo de un único artista.

Con este acuerdo, adelantado por la revista Billboard y luego confirmado por el diario The New York Times, el "Boss" ha batido el récord establecido hace un año por Bob Dylan, quien vendió por cerca de 400 millones de dólares a Universal su extenso catalogo, que cubre una obra de seis décadas.

El acuerdo le otorga a Sony la propiedad de sus 20 álbumes de estudio, incluidos clásicos como "Born To Run", "The River" y "Born In The USA", según varios reportes estadounidenses.

El pacto le sigue a transacciones similares realizadas por las obras de otros artistas legendarios como Bob Dylan, Blondie y David Bowie.

Warner Music compró los derechos mundiales de la música de Bowie en septiembre y Dylan vendió su catálogo de más de 600 canciones, en diciembre del año pasado, a Universal Music Group a un precio de compra de 300 millones de dólares.

Este tipo de acuerdos le brinda seguridad financiera inmediata a los artistas y a sus propiedades, mientras que los que poseen los derechos esperan obtener ganancias creando nuevas fuentes de ingresos con dicha música, a través de licencias de películas y producciones de televisión, mercadería, versiones de portada y regalías de interpretación.

¿POR QUÉ LOS ARTISTAS VENDEN SU MUSICA?

El furor con el que se estuvieron moviendo las empresas de la industria musical para comprar todos los derechos de autor posibles no está desligado del contexto pandémico en el que nos encontramos desde principios de 2020. Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos de los artista es la realización de shows en vivo y las constantes giras en las que se embarcan, es simple comprender el abrupto golpe que sufrieron estos en su renta. Ademas hay que tener en cuenta la incertidumbre que existe en el mundo con respecto a la vuelta a la normalidad y a cuánto falta para que los conciertos y las giras musicales se vuelvan a desenvolver con la naturalidad y frecuencia que lo hacían antes.

Pero no solo eso, también hay que considerar que la mayoría de los antes nombrados son artistas de elevada edad, pues recordemos que Springsteen tiene 71 años, Bob Dylan 80 y Neil Young 76. Más allá del contexto mundial, se agrega la incertidumbre de cuantos años más podrán íconos musicales estar dando shows en escenario durante dos horas por la mayoría de los días del mes, además de todos los viajes que una gira conlleva.

Y por último, otro factor importante a la hora de tomar la decisión de vender tiene que ser la brusca caída de la venta física de discos, que supo ser la mayor fuente de ingresos de los artistas en su momento, y el hecho de que esta no está compensada por los pagos que reciben desde las plataformas de streaming como Spotify.

(Aline Núñez)