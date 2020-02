BTS lanza adelanto de su nueva canción "On" por Tik Tok y la red social se cae

Los chicos de BTS han dado un exclusivo adelanto de su canción "On" que ha paralizado TikTok (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La banda surcoreana BTS sorprendió esta mañana a sus fans pues lanzó un breve adelanto de su ARMY en una de las redes sociales más utilizadas, Tik Tok.

De acuerdo a Show, BTS está integrada por siete integrantes, incluidos los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook y prepararon una obra maestra completa de 20 canciones para reflexionar sobre los siete años desde su debut, que es de los más esperados del momento.

El nuevo álbum ha creado grandes expectativas en cuanto a su contenido, pero para ello, BTS se ha encargado de dar exclusivos adelantos a su ARMY y en esta ocasión fue por medio de la red social TikTok.

Resulta que recientemente¬† varios usuarios de Tik Tok abrieron, como de costumbre, la aplicación para darse cuenta que no estaba funcionando, por lo que rápidamente, quienes suelen utilizarla reportaron la caída de dicha app por medio de otras redes sociales.

BTS sorprende con adelanto de su ARMY

Seguidores del Grupo de K-pop BTS publicaron varios tuits en los que se atribuyeron la falla en Tik Tok por haber saturado los servidores, todo a causa del adelanto de un material que la banda surcoreana había lanzado por esa red.

BTS habría estrenado a través de esa plataforma 30 segundos de On, una nueva canción, razón por la que los fans de la boyband que no tenían la app, se lanzaron a descargarla para poder escucharlo; sin embargo el fervor fue tal que Tik Tok no habría soportado tal audiencia.

Hay que destacar que más sorprendente es que Tik Tok, por medio de su cuenta de Twitter, recién tenía 20 minutos de haber anunciado que BTS lanzarían una parte de la canción On por dicha aplicación, sin pensar que representaría su propio anuncio.

Los chicos viendo que rompimos tik tok por solo 30 SEGUNDOS #ONchallenge pic.twitter.com/W9KOCBQGMr — ? val ?? (@sparklynam) February 20, 2020

Este es mi usuario por si quieren seguirme en tik tok. Tal vez suba la reacción allá pic.twitter.com/gcBpAJOhHf — 2!3!??????? ?? (@seokjinbae__) February 20, 2020

(Azucena Uribe)