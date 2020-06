¿Burbujas de plástico? Una buena opción para asistir a los conciertos

Ante la pandemia del coronavirus los conciertos en todo el mundo se tuvieron que cancelar o posponer, pero poco a poco se han ido reanudando algunas presentaciones, ahora las autoridades tendrán que tomar medidas de seguridad para evitar los contagios durante los conciertos.

De acuerdo con Sopitas, el show de la agrupación The Flaming Lips es uno de los más vistosos y prueba de ello es ver como Wayne Coyne se mete a una burbuja de plástico para hacer crowdsurfing, es uno de los momentos más esperados, por ser único y espectacular.

The Flaming Lips ha podido tocar ante su público mientras mantiene el distanciamiento social, la banda innovó con este concepto desde hace casi una década, quien diría que tocar en una burbuja podría ser una solución para mantener la sana distancia.

En una reciente presentación The Flaming Lips tocó uno de sus más grandes éxitos "Race For The Prize", pero Wayne Coyne no fue el único que se metió en una burbuja de plástico, el resto de los integrantes tocaron sus instrumentos desde su propia burbuja, sin tener algún tipo de interacción entre ellos o contacto físico con los asistentes. No solo ellos, también el público se metió en las peculiares burbujas y desde el interior pudieron disfrutar del concierto de The Flaming Lips.

Las burbujas de plástico podrán ser una de las tantas soluciones que se aprueben para guardar la sana distancia durante los conciertos y evitar la propagación del covid-19.

(Ann Ventura)