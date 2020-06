Buscan a Verónica Castro para coronarla reina de la Marcha Gay en CDMX

En medio de la pandemia la comunidad LGBT+ celebrará la Marcha del Orgullo Gay de manera virtual y buscan coronar a Verónica Castro como la reina Gay 2020.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Verónica Castro estaría evitando ser la reina gay de este año pues la actriz no responde al llamado, los organizadores del evento que se llevará a cabo en línea, están intentando comunicarse con la protagonista de "La Casa de las Flores", pero no ha respondido ni llamadas, ni mensajes.

A mi me platicó, uno de estos cuates de las organizaciones, no sé si fue mente maquiavélica o no, pero invitaron a la Vero Castro, la estaban buscando para que fuera también a través de una manera virtual reina gay y pues obviamente no contestó el teléfono, le mandaron WhatsApp, los dejó en visto. Yo creo que a lo mejor no tenía el tiempo o no estaba interesada, reveló el reportero Gabriel Cuevas.

La conductora Flor Rubio intentó hacer a un lado las especulaciones recordando que Verónica Castro acaba de sufrir la perdida de su madre, la señora Socorro, por lo que es muy probable que no es que le moleste participar en el evento de la comunidad LGBT+, sino que simplemente no tiene el ánimo para hacerlo.

Se le acaba de morir su mamá, Gabo, ella ahorita no tiene ganas de nada, mencionó la conductora.

Pero Gabriel consideró que la actriz podría rechazar la invitación formalmente para que no se malinterprete su silencio.



Tan fácil que es decir gracias, mejor el otro año, pero que te dejen en silencio puedes interpretar muchas cosas, dijo el reportero.

A partir del minuto 43 del siguiente video mencionan la noticia sobre Verónica Castro.

(Aline Núñez)