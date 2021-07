Caeli revive rencillas con "YosStop" y la culpa del suicidio de una chica trans

La polémica youtuber Caeli, rompió el silencio sobre el caso de YosStop, quien fue encarcelada por el delito de pornografía infantil, y destapó la violencia de la que fue víctima por parte de Yoseline Hoffman.

Mediante un video en Youtube, Patricia Caeli Santaolalla se mostró en medio del llanto y reveló con pruebas todas las veces que YosStop la agredió y generó odio en su contra, razón por la que decidió alejarse de la plataforma de videos.

La youtuber manifestó su apoyo a Ainara y ejemplificó cómo YosStop hizo bullying y generó odio en contra de más personas, entre ellas, una mujer trans que se quitó la vida por el odio de la influencer que hoy pasa sus días en Santa Martha Acatitla.

Caeli externó que, aunque ella no está feliz de que la influencer esté tras las rejas, sí sabe que por más que YosStop envíe mensajes positivos de reflexión no cambiará, pues lleva más de 10 años arruinando la vida de personas.

En medio del llanto, Caeli explicó que por más de ocho años fue víctima de bullying de Yoseline Hoffman. Recordó cómo la catalogó con una palabra machista que generó que se creara una imagen así de ella. Explicó cómo recibió otros mensajes de odio de la comunidad que seguía a la influencer y el daño tan grande que le causó.

"Esta mujer, es una mujer que ha causado mucho daño hacia mí por más de ocho años porque esta mujer y yo nos conocemos empezando YouTube", recordó Caeli.

Y es que, en repetidas ocasiones, YosStop mencionó que Caeli era una "puta". Incluso, se burló de la youtuber cuando contó la vez que sobrevivió de un intento de abuso sexual en Argentina.

"YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente se burle de mí, porque lo que ella dice en sus videos toda la gente va a actuar y va y te lo dice", indicó Caeli.

En este sentido, Caeli explicó que YosStop por un tiempo se proclamó como la mujer feminista –que en realidad no lo fue–, pero que violentaba principalmente a las mujeres.

"No es justo, y peor cuando te haces llamar feminista y lo que más haces, a lo que más te dedicas es a destruir a las mujeres", expresó Caeli.

Con muchos videos prueba en los que dejó ver cómo YosStop violentó a varias personas y la forma en la que se burlaba de éstas, Caeli recordó que por presunta culpa de la influencer una mujer trans de nombre Mika se suicidó.

En los videos en donde YosStop violentó a la mujer trans fueron puestos en privados o eliminados después de que se diera a conocer que Mika se había suicidado después de recibir mensajes de odio de una horda enviada por la creadora de contenido.

"Meses después de que Yoseline subió este video Mika se suicidó. Después de lo que sucedió, Yoseline bloqueó su video, lo bloqueó o lo eliminó, pero ese video ya no existe", aseguró la youtuber.

Por si fuera poco, mostró evidencia de cómo YosStop trataba mal a su propia madre, quien hace poco subió un video para pedir su libertad.

Finalmente, Caeli reconoció la valentía de Ainara para romper el silencio sobre este caso y externó su apoyo para esta lucha. Además, aseguró que la influencer no cambiará y que Gerardo, novio de YosStop, también ha violentado a personas como el hombre del yate –por el que apodaron a YosS como Lady Yate o Lady Sabritones–.

"Siento como Ainara que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. Como puede ser que tenga algo de apoyo una mujer así. No lo entiendo. Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos sufrido por culpa de YosStop, que se haga justicia. Ya basta", concluyó Caeli junto al hashtag #NoMásBullying #TambiénSoyVictimaDeYosstop y el mensaje "si estás viviendo algo similar, no estás solo/a.

¿Quién era Mika Lascuráin, la mujer trans que se quitó la vida por el cyberbullying de YosStop?

Mika Lascuráin era conocida como "La Reina de los Mochis", y una importante influencer de la zona de Sinaloa. Según refiere la prensa de aquel estado, la joven habría fallecido el 13 de julio del 2020 pero no se especificó en aquel momento las causas de su deceso.

No obstante, en redes sociales circuló la versión de que su muerte se habría debido a que la joven sufría de depresión y que se habría quitado la vida por las constantes agresiones y burlas que sufría en el mundo virtual.

A mi ya nada me puede matar, yo morí cuando me enteré que Mika Osorio Lascurain había fallecido ?????? D.E.P. reina, el humor pop siempre te recordará y amará ???? pic.twitter.com/nB4bkPl8iY — David Yang (@missdeiva) July 16, 2020

Mika Lascuráin era conocida en el mundo digital por sus famosas frases, bailes y por su buen humor, tanto que la chica era muy querida y contaba con cientos de seguidores, no obstante, pese a que nunca se especificó la causa de su muerte, algunos de sus amigos aseguraron que ella habría atentado contra su vida por las constantes burlas cibernéticas, entre ellas las que habría hecho Yoseline Hoffman.

"La Mika", como era conocida por sus amigos, habría sido objeto de burlas de YosStop en un video titulado "Qué vieja tan rara", en donde la descalificó de muchas y variadas formas.

"Una niña bien extraña, no entiendo qué ped*... lo extraño de esta vieja es su cara, está bien pinch* rara, no ubico si tiene alguna enfermedad o simplemente salió muy pinch* extraña, se ve como de plástico, como que le hicieron una cara, se ve extraña, parece la versión de "Y Dónde están las rubias", pero en morena, ¿saben?", se expresaba YosStop de Mika.

Aunque el video "Qué vieja tan rara" fue eliminado del canal de YouTube de Yoseline Hoffman, el material multimedia sí fue recuperado por otras cuentas.

(Azucena Uribe)