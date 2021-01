¿Calamardo guapo, eres tú? The Weeknd impacta en "Save your tears"

The Weeknd estrenó el video de su canción "Save Your Tears", con un radical cambio de imagen (FOTO ESPECIAL)

¿Calamardo guapo, eres tú? Impacta el rostro The Weeknd en su nuevo video "Save your tears". Siguiendo la línea de jugar con su aspecto físico y luego de aparecer repleto de "moretones", el artista estrenó su video musical donde mostró una radical transformación, se "sometió" a cirugías plásticas para cambiar su rostro.

A lo largo del 2020, el cantante canadiense se presentó como un tipo de personaje para su disco "After Hours", el cual ha pasado por todo tipo de situaciones que incluyó una alocada fiesta en Las Vegas en "Heartless", el ser golpeado brutalmente en "Blinding Lights", una decapitación en el clip de "In Your Eyes" y una reanimación en el cuerpo de otra persona durante "Too Late".

En sus últimas presentaciones en vivo, The Weeknd había aparecido con su cara cubierta de vendaje, que ahora descubre en "Save Your Tears para mostrar que tuvo cirugía plástica para reconstruir el daño hecho en sus videos musicales anteriores.

En la historia de este clip que fue dirigido por Cliqua se observa al famoso cantar en lo que parece ser una cena de etiqueta, mientras baila en el escenario, al mismo tiempo que los comensales lo observan, aunque todos se encuentran enmascarados.

Aunque en las imágenes se le ve el rostro bastante "desfigurado", sólo se trata de la trama del personaje que el artista retrata en su serie de videoclips.

Con "Save Your Tears" y después de convertirse en uno de los artistas más exitosos del año pasado con las canciones de su álbum, The Weeknd está preparándose para ofrecer el show del medio tiempo para el Super Bowl número 55, el próximo 7 de febrero, donde nos preguntamos si contará con Maluma como invitado para la versión bilingüe de "Blinding Lights".

(Imelda Téllez)