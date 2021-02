Cameron Diaz dice adiós a Hollywood y se retira de la actuación

No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de ella", explicó. "Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar, expresó conmovida.