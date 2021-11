Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación, así lo anunció la cantante

Adiós esperanza en el amor, Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron, la famosa pareja de cantantes oficialmente anunció el fin de su romance y los que terminaron con el corazón roto fueron sus fans.

El miércoles 17 de noviembre, las estrellas pop anunciaron que termina su relación amorosa después de salir durante más de dos años. Así lo anunciaron a través de sus historias en Instagram.

Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro.

El anuncio sorprende a los fans de los cantantes de "Señorita", ya que Shawn y Camila parecían más enamorados que nunca en la reciente celebración de Halloween. Para la ocasión, la pareja se vistió con trajes folclóricos a juego en honor al Día de Muertos.

EL INICIO DEL ROMANCE

Camila Cabello conoció a Shawn Mendes hace ya algunos años, cuando todavía pertenecía a la agrupación Fifth Harmony y eran teloneros de Austin Mahone

Recuerdo que pensé que nos conocimos en la gira de Austin Mahone, y recuerdo que quería pasar el rato contigo, pero siempre estabas en el autobús de la gira, aprendiendo a tocar la guitarra, dijo Camila Cabello.





A lo que Shawn Mendes respondió que sí, era él, quien durante la gira nunca habló con nadie y que de hecho la única que le habló en aquella ocasión fue la cantante que protagonizó la nueva película de "Cenicienta".

En noviembre de 2015, Camila Cabello y Shawn Mendes presentaron su primera colaboración musical, la canción "I Know What You Did Last Summer" y los rumores de una relación comenzaron.

Estábamos pasando el rato entre bastidores, dijo Mendes a Rolling Stone sobre cómo escribieron la canción durante la gira de Taylor Swift en 1989. Saqué mi guitarra y estábamos jugando, sin pensar en escribir una canción.

Pese al fandom que decía que hacían buena pareja, la cantante del entonces grupo Fifth Harmony rechazaba que anduviera con Shawn Mendes y decía que sólo eran amigos, aunque realmente no se sabe mucho de las relaciones que ha mantenido el canadiense.

En 2017 y 2018, Shawn Mendes y Camila Cabello publicaban cosas sobre ambos en redes sociales, la primera de ellas un cover que realizaron del cantante Ed Sheeran de la canción Kiss Me.

Después, Mendes tuitea sobre la canción de Cabello, Crying in the Club.

Sin palabras ... la piel de gallina por todas partes. Eres increíble, escribió.

Te amo mucho y te extraño incluso más de lo que te amo, gracias por ser un amigo tan increíble, le respondió Camila Cabello.

"SEÑORITA" FORMALIZÓ LA PAREJA

A la pareja se le había visto como amigos hasta que con el surgimiento de nuevos rumores, se les vio más juntos e inclusive los fotógrafos los captaban en algunos lugares en donde se besaban o simplemente se tomaban de la mano.

Y llegó Señorita, uno de los éxitos grandes éxitos, sino es que el más grande, de Shawn Mendes a lado de Camila Cabello, quien preparaba su segundo álbum de estudio como solista y del que se desprendieron sencillos como "Liar".

Fue durante una presentación de los MTV Music Video Awards que Shawn Mendes y Camila Cabello realizaron su participación en vivo y conmovieron a todos los asistentes, pues la terminaron con un sorprendente beso.

(Aline Núñez)