Cancelan remake de "Dr. Cándido Pérez", ¿afectó polémica con Arath de la Torre? La nueva versión del famoso programa de los 80 no logró captar la atención del público y debido a su bajo rating no tendrá una segunda temporada.

La producción que también cuenta con las actuaciones de Irán Castillo, Raquel Garza y Lorena de la Garza, dio mucho de qué hablar pero negativamente, desde el día de su transmisión del primer capítulo.

Muchas fueron las personas del público y analistas de medios especializados que consideraron que el programa dejaba mucho a desear, y que el actor no convence en este importante papel protagónico. Incluso fue catalogado de misógino por como habla de su suegra.

Y debido a que los niveles de audiencia no han sido favorecedores los altos ejecutivos de televisa tomaron la determinación no solo de cancelarlo, sino sacar los capítulos grabados ya.

¿AFECTARON A "DR. CÁNDIDO PÉREZ" LAS POLÉMICAS DE ARATH DE LA TORRE?

Todo surgió en medio de la polémica que ha protagonizado por menospreciar a los Voladores de Papantla en una campaña publicitaria. Hasta ahora no han emitido alguna declaración oficial sobre la situación del programa.

Casi tres décadas atrás el programa de comedia logró un gran éxito que lo mantuvo en la preferencia del público por seis años. Los 28 años que pasaron después la idea de traerlo de regreso, pero con otro artista parece que no funcionó.

Arath ha recibido críticas muy fuertes tras las palabras que dijo en un comercial de una compañía de préstamos, al grado que incluso han tratado de terminar con su carrera tras 30 años de trayectoria.

"Te lastiman donde más te duele. Quieren acabar con tu carrera, quieren acabar con tu trayectoria y no se ponen a analizar que no necesitamos eso ahorita. Necesitamos unión, necesitamos poner en alto a México y esto no está padre para nadie, ni para nosotros como artistas ni para la gente que se manifieste así en contra de otro artista".

(Imelda Téllez)