Canción "Tal vez no", de Papi Kunno llega al millón de "No Me Gusta" en YouTube

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la red social de TikTok creció, por lo que comenzaron a viralizarse algunas personas gracias a su talento para bailar, maquillar, hacer de comer o simplemente caminar como si fuera una pasarela, como es el caso de Papi Kunno.

GALILEA MONTIJO HACE PEDAZOS A LUCÍA MÉNDEZ POR SU ENCUENTRO CON QUETZALCÓATL

Este Tiktoker es uno de los más populares dentro y fuera de la plataforma, pues Papi Kunno lanzó su primera canción en Youtube, pero no ha tenido el agrado que esperaba ya que "Tal vez no" registró más de un millón de "no me gusta" en YouTube.

Alcanza el millón de reacciones

Por si fuera poco, los comentarios que los usuarios dejaron en la canción no son nada alentadores, ya que muchos consideran que Kunno debería hace un lado esta faceta ya que no cuenta con talento como cantante.

En los comentarios que se pueden leer en el canal oficial de YouTube de Papi Kunno usuarios pedían que la canción fuera reproducida en las calles para evitar que las personas salgan de sus casas en esta tercera ola de contagios por covid-19. Incluso, llegaron a señalar que el tema era un perfecto método para la tortura.

Sus polémicas

Kunno es originario de Nuevo León y cuenta con más de 20 millones de seguidores, salto a la fama gracias a sus videos en TikTok y su polémica personalidad.

ASÍ FUE LA ROMÁNTICA CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE BELINDA Y NODAL

Recordemos que hace unos meses se dio a conocer que Kunno incursionó en la plataforma HolaFan, en donde algunas personalidades cobran para mandar saludar a sus seguidores. Sin embargo, los saludos de Kunno llegaban a los mil 200 pesos, situación que causó indignación en los usuarios.





(Azucena Uribe)