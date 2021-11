Canciones que cobraron fama cuando celebridades se las dedicaron a sus ex

Estas canciones cobraron fama cuando los artistas las convirtieron en himnos de sus rupturas amorosa y es que no es nuevo que las letras de sus melodías relaten la historia de sus vidas; sin embargo, cuando se trata de desamor las cosas pueden ser muy distintas y las canciones pueden tornarse algo melancólicas, o incluso hirientes.

A continuación, te presentamos una lista de canciones sobre ex parejas, con dosis extra de escándalo. Para una correcta comprensión de las letras incluiremos una traducción libre aproximada cuando lo amerite el caso . ¡Empezamos!

JHENÉ AIKO: "TRIGGERED" (ME VIENEN LOS RECUERDOS)

Big Sean y Jhené Aiko eran una de las parejas de moda, aunque sus caminos acabaron separándose. El corazón de Aiko quedó hecho pedazos, cosa que se refleja en su nuevo sencillo 'Triggered' ('Me vienen los recuerdos'): "I'm triggered, when I see your face / Triggered, when I hear your name" ("Me vienen los recuerdos, cuando veo tu cara / Me vienen los recuerdos, cuando escucho tu nombre").

BEYONCÉ: "IRREPLACEABLE" (IRREMPLAZABLE)

En la actualidad, Beyoncé disfruta de la vida matrimonial junto a Jay-Z. Sin embargo, en 2006, la Reina Bey cantaba "we're finished"

("hemos terminado") a una ex pareja cuyo nombre desconocemos.

CARLY SIMON: "YOU´RE SO VAIN" (ERES TAN VANIDOSO)

Se dice que la canción 'You are So Vain' ('Eres tan vanidoso') está dirigida a tres hombres, entre los que se encuentra Warren Beatty. Eso sí, desconocemos quienes son las otras personas a las que se dedicó la letra.

JUSTIN TIMBERLAKE: "CRY ME A RIVER" (LLORARÁS MUCHÍSIMO POR MÍ)

Timberlake lanzó el sencillo "Cry Me a River" ("Llorarás muchísimo por mí") después de que su relación con Britney Spears llegase a su fin. "Now it's your turn to cry" ("Ahora es tu turno de llorar") canta Timberlake.

BRITNEY SPEARS: "EVERYTIME" (TODO EL TIEMPO)

Se dice que Spears respondió a Timberlake con este sencillo, una canción algo sombría. Una de las canciones más destacadas de su álbum 'In the Zone', 'Everytime' es una balada desgarradora sobre su relación con el cantante.

NO DOUBT: "DON'T SPEAK" (NO HABLES)

Stefani salió con su compañero de la banda No Doubt, Tony Kanal, durante 12 años. Cuando terminó su relación, Stefani escribió 'Don't Speak' ('No hables') para el grupo, haciendo que los ensayos fueran un tanto... ¿incómodos?.

BOB DYLAN: "IDIOT WIND" (VIENTO IDIOTA)

Después de que Bob Dylan se separase de su esposa Sara, el cantante lanzó el álbum 'Blood on the Tracks'. En dicho disco presentó un sencillo en el que se escucha a Dylan gruñendo "You're an idiot, babe" ("Eres una idiota, nena"). ¿Sin resentimientos?

ALANIS MORISSETTE: 'YOU OUGHTA KNOW' ('DEBES SABER')

Es popularmente sabido que esta canción de Alanis Morissette habla sobre la estrella de 'Full House', Dave Coulier.

EMINEM: "KIM"

Después de un divorcio muy seguido por los medios, Eminem escribió esta canción para la que había sido su novia desde la infancia. Te recomendamos escucharla bajo tu propia responsabilidad, ya que Eminem lleva las letras a extremos horriblemente violentos.

OUTKAST: "MS JACKSON" ('SEÑORA JACKSON')

'Ms Jackson' ('Señora Jackson') es un buen tema para las listas de reproducción de una fiesta, pero en realidad se trata de una canción que habla sobre una separación amarga. Andre 3000 la escribió para su ex, Erykah Badu, y para la madre de esta.

EAMON: "F*** IT' (QUE LE DEN)

Eamon no se contuvo con su primer sencillo, lanzando maldiciones a una ex sin nombre. Desde entonces, el tema se ha convertido en un clásico himno de ruptura.

LILY ALLEN: "SMILE" ('SONREÍR)

Lily Allen nos confundió a todos con su primer single, creando una canción pop alegre pero con letras bastante crueles. "When I see you cry / Yeah, it makes me smile" ("Cuando te veo llorar / Sí, me hace sonreír"), le dice a su ex.

MARVIN GAYE: "IS THAT ENOUGH" (ES ESO SUFICIENTE)

Después de un desagradable divorcio, Marvin Gaye quedó muy poco satisfecho con su deber de pagar una pensión alimenticia, además de la manutención infantil. Para aliviar la presión, cantó sus frustraciones en este suave tema de jazz: "Why do I have to pay attorney fees" ("¿Por qué tengo que pagar los honorarios de los abogados?").

KELLY CLARKSON: "SINCE U BEEN GONE" ('DESDE QUE TE FUISTE')

La forma en la que Clarkson superó el adiós a su ex fue más cariñosa. "You had your chance, you blew it" ("Tuviste tu oportunidad, la perdiste"), le recuerda en esta apasionada balada.

JONAS BROTHERS: "PARANOID" (PARANOICO/A)

A lo largo de los años, Taylor Swift ha escrito muchas canciones para sus ex. En 2009, uno de ellos, Joe Jonas, respondió a la cantante con la ayuda de sus hermanos: "That's why my ex is still my ex" ("Por esto mi ex sigue siendo mi ex").

JONI MITCHELL: 'THE LAST TIME I SAW RICHARD" ('LA ÚLTIMA VEZ QUE VI A RICHARD')

'Blue', de Joni Mitchell, es un álbum ideal para los momentos más tristes después de una ruptura. La última pista está supuestamente dedicada al primer marido de Mitchell, Chuck.

MARIAH CAREY: "INFINITY" (INFINITO)

Después de que Mariah Carey y Nick Cannon se separaran, la cantante lanzó el sencillo 'Infinity'. "Talkin' 'bout you're mad, could it be that you just lost the best you've ever had?" ("Hablando de que estás loco, ¿podría ser que acabas de perder lo mejor que jamás hayas tenido?").

FLEETWOOD MAC: "DREAMS" (SUEÑOS)

Este histórico sencillo de Stevie Nicks se estrenó tras su ruptura con Lindsey Buckingham, después de ocho años de relación.

PAUL MCCARTNEY/NITIN SAWHNEY: "MY SOUL" (MI ALMA)

McCartney y Heather Mills se separaron en 2008. Ese mismo año, el exBeatle grabó su más sincera despedida, cantando: "My soul, your heart / Two worlds / Apart" ("Mi alma, tu corazón / Dos mundos / Aparte").

RIHANNA: "COLD CASE LOVE" (CASO DE AMOR CERRADO) Rihanna se dirigió a Chris Brown en "Cold Case Love" ('Caso de amor cerrado'), cantando: "What you did to me was a crime" ("Lo que me hiciste era un crimen"). Rihanna, por supuesto, se refería al momento en el que Brown abusó de ella en 2009.

THE WEEKND: "CALL OUT MY NAME" (GRITA MI NOMBRE)

The Weeknd también salió con Selena Gómez. En 'Call Out My Name' ('Grita mi nombre'), el cantante se dirige supuestamente a ella. "I almost cut a piece of myself for your life" ("Casi corto un pedazo de mí mismo por tu vida"), canta, posiblemente refiriéndose a su trasplante de riñón en 2017.

JUSTIN BIEBER: "SORRY" (LO SIENTO) En este éxito pop, Justin Bieber pidió perdón a una amante del pasado. Cuando acudió al programa 'Ellen', Bieber reveló que la canción trata única y exclusivamente sobre Selena Gomez.

TAYLOR SWIFT: "DEAR JOHN" (QUERIDO JOHN)

Con 'Dear John' ('Querido John'), Swift no se molestó en despistar a sus seguidores, aludiendo claramente a su ex, John Mayer.

DRAKE: "JADED" (HASTIADO) Drake no es alguien que suela mencionar a otros en sus canciones, pero 'Jaded' ('Hastiado') parece referirse a su colaboradora (y posible anterior amante) Jorja Smith. Una de las pruebas en las que nos basamos es la parte de la canción que dice "difference in ages" ("diferencia de edad"). ¡Y es que los dos músicos se llevan 11 años!

BJÖRK: "STONEMILKER" En 2013, Björk terminó su relación de 13 años con Matthew Barney. Ella escribió un álbum sobre su recuperación y la angustia del proceso. El primer sencillo fue una canción brutal: 'Stonemilker'.

ARIANA GRANDE: "THANK U, NEXT" (GRACIAS, SIGUIENTE)

'Thank U, Next' ('Gracias, siguiente') llegó tras las rupturas de Ariana Grande con Pete Davidson y con Mac Miller (quien falleció poco después). "Wish I could say 'thank you' to Malcom / 'Cause he was an angel" ("Ojalá pudiera decirle 'gracias' a Malcolm / porque él era un ángel"), canta Grande.





(Imelda Téllez)