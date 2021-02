Cantante acusa a Vicente Fernández de presunto abuso

La cantante Lupita Castro, acusó a Vicente Fernández de presunto abuso, a pesar de ser uno de los cantantes más queridos por el público mexicano, "El Charro de Huentitán" no se salva de estar en vuelto en polémicas, primero fueron las revelaciones de fotos y videos donde toca de manera indebida a sus fans y ahora esta nueva denuncia.

El periodista Javier Ceriani, del programa "Chime No Like", dio a conocer el video en su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante dio a conocer que había recibido abusos por parte de Fernández.

En la grabación, Lupita Castro reveló que Vicente Fernández le había hecho algo más que un abuso y que tenía pruebas para demostrar lo que estaba diciendo.

Quiero decir mi verdad, lo importante no es por qué calle tanto tiempo, ¿por qué lo hizo?, tengo datos y fechas y todo, he sufrido mucho, dijo la cantante.

Además, aclaró que no se aprovecha de la polémica que enfrentó Vicente hace unos días, dijo que ella desde hace 8 meses trabaja en un libro donde revelará todo y que debido a ello un medio de comunicación de Estados Unidos de habla hispana, le había hecho una entrevista, no sin antes advertirle que le avisaría a Vicente Fernández y al final no pasó nada y la entrevista no fue publicada.

Lupita Castro reconoció que su sufrimiento es de muchos años debido a que había callado todo este tiempo, pero decidió alzar la voz para que se conociera su "verdad".

Después del video que se dio a conocer en la plataforma de TikTok, han sido más mujeres las que se animaron a publicar fotografías evidenciando a Vicente.

Con toda esta polémica, Mara Patricia Castañeda, ex nuera del cantante fue la encargada de entrevistarlo, y justo en ese video "Chente" rompe en llanto y pide disculpas públicas a la joven que lo acusó de haberle "tocado", además también aclaró que en ningún momento fue su intención si no que había sido un error.

(Imelda Téllez)