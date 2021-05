Captan a Rita Ora, Taika Waititi y Tessa en un "beso de tres" que se hizo viral

En redes sociales se viralizó una foto que llamó la atención de todos, pues en ella podemos ver a Rita Ora, Taika Waititi y Tessa Thompson dándose un beso de tres.

FOTO TOMADA DE EL SIGLO DE TORREÓN

Tal parece que Rita Ora y su pareja, el cineasta Taika Waititi, parecen estar llevando su relación a otro nivel, pues ambos fueron captados compartiendo "candentes" momento junto a la actriz Tessa Thompson.

La cantante de 30 años, Rita Ora fue captada abrazando contenta a Taika y a Tessa después de una fiesta de 24 horas en la capital de Australia.

En algunas fotografías tomadas exclusivamente por el medio "MailOnline", el trío parece llevarse demasiado bien al compartir un beso.

FOTO TOMADA DE EL SIGLO DE TORREÓN

En otras imágenes aparecen Rita Ora y Tessa en un momento previo a lo que aparentemente fue un beso, además de Taika en otro punto de la fiesta, besando a Tessa mientras ella reposaba en un camastro.

Tras viralizarse las fotos en redes sociales, los fans empezaron a especular sobre una posible relación "poliamorosa" entre las tres celebridades.

Cabe destacar que tanto Rita como Tessa, se declararon hace algunos años como bisexuales, anunciando a sus seguidores su pertenencia a la comunidad LGBT+.

¿QUÉ ES EL POLIAMOR?

El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas.

La palabra viene del inglés polyamory, que a su vez procede del griego y el latín: significa literalmente "muchos amores". Esta palabra fue acuñada a principios de los 90, cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. También se puede llamar poliamoría. Las personas que lo practican son poliamorosas, poliamóricas, poliamoristas o simplemente poli.

¿POLIAMOR ES LO MISMO QUE POLIGAMIA?

No, no es lo mismo. El término "poligamia" se usa para describir a un hombre casado con varias mujeres o a una mujer casada con varios hombres. En cambio, el poliamor no pone el énfasis en el matrimonio y la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona dentro de la relación.

(Azucena Uribe)