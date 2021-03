Carencias y soledad, la vida de Rafael Amaya antes de la fama

Antes de probar las mieles de fama, Rafael Amaya tuvo que enfrentar una vida llena de soledad y carencias. El actor, reveló que antes de ser famoso y gozar de una buena vida, era una persona pobre, que incluso llegó a robar.

Mi vida fue un poco difícil. Yo vendía botes, robaba los tapones de los coches, hacía un montón de cosas de adolescente; unas las hacía jugando y otras para juntar para mis tenis, para estar igual que los de mi escuela..., confesó Amaya.

...Nadie sabe que yo tenía muchas carencias, que yo llegaba a mi casa a pie, y yo como soy el menor, pues mis hermanas y hermanos llegaran antes porque alguien les daba un aventón, yo no, yo me iba corriendo y, cuando llegaba, la comida ya no estaba; entonces, agarraba las sobras y cocinaba lo que podía, contó.

SU CAMINO A LA FAMA

Pese a todo, Rafael Amaya siguió con sus estudios, que incluyó su paso por el Centro de Educación Artística de Televisa. Poco después, el actor fue parte del famoso grupo Garibaldi, con el que grabó un par de discos.

Pues no cantaba, fíjate. Me acuerdo de eso, que no cantaba (...). Garibaldi era un concepto coreográfico, visual y al último vocal. Era el concepto de unos tipos guapos enseñando el abdomen y bailando, explicó en una entrevista sobre su participación en el grupo.

Su debut como actor en televisión se dio con la telenovela "La Casa en la Playa" (2000), en la que interpretó a "Romualdo Reyes" junto a los actores Cynthia Klitbo, Sergio Goyri y Blanca Guerra. Después estuvo en la serie "Mujer, Casos de la Vida Real" (2001) y fue uno de los protagonistas del melodrama "Sin Pecado Concebido" (2001).

Estas son algunas de las telenovelas en las que ha participado Amaya: "Salomé" (2001), "Las Vías del Amor" (2002), "Amar Otra Vez" (2004) y "Las Dos Caras de Ana" (2006). También fue parte del elenco de la serie "La Reina del Sur" (2011), donde dio vida a Raimundo Dávila Parra, "El Güero".

SU PAPEL MÁS IMPORTANTE QUE LO LLEVÓ A LA GLORIA Y EL INFIERNO

En el 2013 le llegó el papel más importante, hasta ahora, de su carrera: el narcotraficante Aurelio Casillas, a quien interpretó en la serie "El Señor de los Cielos".

Me tomó 16 años llegar a este personaje. Sé lo que es tener hambre, lo que es no tener para pagar la renta. Vengo de una familia pobre, de muy bajos recursos y gracias a este personaje he podido ayudarlos, indicó el actor a 'People en Español.

Pero, este personaje también le dejó un gran desgaste físico y emocional, y le ha hecho vivir el lado oscuro de la fama, malas compañías, fiestas y excesos.

"No hay manual que te diga cómo lidiar con la fama, como lidiar con los ratings, la adulación, cómo hacerle", indicó Amaya. Y aunque ha busca rodearse de buenas compañías para salir de ese lugar oscuro, no ha sido fácil para él.

RAFAEL AMAYA Y SU LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES

Cuando Rafael Amaya abandonó las grabaciones de la serie "El Señor de los Cielos", surgieron un montón de rumores sobre las posibles razones, ahora se sabe que estuvo en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y el alcohol.

Básicamente perdí muchas cosas, perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nada ni nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, fue lo que reveló Amaya sobre sus adicciones.

...Estuve viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también. Pero lo que más me duele haber perdido es el tiempo con mi familia, con mis amigos, contó el actor, a finales del 2020, a la revista ´People en Español´.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ SOBRE LA SUPUESTA RECAÍDA DE RAFAEL AMAYA

Sobre la presunta recaída del actor, Julio César Chávez declaró para "Ventaneando": "A mí no me consta que Rafael Amaya haya recaído. Lógicamente las imágenes que salen, los videos se dice otra cosa. A mí en lo particular no he hablado con Rafael. Yo lo quiero mucho a Rafael, es un buen ser humano". Así mismo, el ex boxeador reveló que las recaídas se deben a la falta de compromiso, pues aseguró que su clínica no hace magia y es un tratamiento de recuperación que se debe llevar día con día.

SU REGRESO A LOS ESCENARIOS

Entre los futuros planes de Rafael Amaya figura el regresar a los escenarios y trabajar al lado del cantante Roberto Tapia, pues lo acompañará en el tour "Los Compadres", el cual comenzará en abril en Estados Unidos. Hasta donde se sabe, la idea es que Amaya conviva con los fans de ambos. Aunque los últimos rumores por parte de varios medios señalan que el actor podría haber recaído en las adicciones debido a la filtración de un video donde se observa al actor bajo un presunto delirio de persecución. Roberto Tapia por su parte y pese a las imágenes, asegura que Rafael está listo.

(Imelda Téllez)