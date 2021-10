Carlos Ballarta asegura que “Chespirito” es lo peor de la comedia mexicana

Carlos Ballarta aseguró que “Chespirito” es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana, los polémicos comentarios del standupero fueron difundidos en un video de TikTok, con el fragmento de su participación en el programa “Versión Extendida” con Tenoch Huerta donde lanzó críticas contra el mítico comediante Roberto Gómez Bolaños.

Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana, externó.

"Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta", agregó.

Asimismo, Ballarta dijo que "no suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado. Y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en 2 fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes".

"Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de estado, por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito".

Destaca que este fragmento, al compartirse en TikTok, generó muchos comentarios tanto a favor como en contra de la postura del standupero, por ejemplo:

"Al fin alguien que habla con razón", "Potente Ballarta, medio falaz, pero potente, se esfuerza por pensar", "Vendieron la idea de que no importaba si el chavo era huérfano viviendo en la pobreza, ignorando su realidad", "Se contradice al deslindar la comedia de la reflexión, y criticar que Chespirito sea usado para no pensar" y "Lo responsabiliza por un trato que él no pidió, por un contenido que sólo buscaba divertir".

(Imelda Téllez)