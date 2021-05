Carlos Bonavides desmiente haber pedido apoyo económico a AMLO

Yo creo que se confundió totalmente, yo quise llegar a esa instancia para que esa instancia me llevara a una instancia judicial que tuviera más progreso, pero la gente confundió como si yo quisiera ver al señor presidente para pedirle dinero o ayuda, no, de ninguna manera, ni quise pasar el sombrero, ni me quejé, es un problema que tenemos mi esposa y yo, y lo vamos a resolver, no he tenido ninguna resolución, creo que hay problemas mucho más graves, mucho mayores, creo que hay problemas en México mucho más grandes, como para molestar al señor presidente con esta situación, dijo el artista de 80 años.