Carlos Bremer desmiente que Luis Miguel esté de nuevo en bancarrota

Después del éxito que tuvo la serie biográfica de Luis Miguel, se podría pensar que el cantante recuperó su posición económica y que su carrera nuevamente despuntó pues sus canciones volvieron a ser tendencia gracias a los miles de jóvenes que se sumaron a la euforia de "Luis Miguel La Serie", sin embargo, comenzó a circular el rumor de que "El Sol" no está pasando un buen momento, pero, ¿es verdad que esta pasando por una nueva crisis?

¿CELOS? ASÍ FUE LA AGRESIÓN DE ANDREA ESCALONA A TANIA RINCÓN

Desde hace unas semanas se ha rumorado que de nueva cuenta Luis Miguel tiene problemas económicos y que estaría en la bancarrota, sin embargo, el empresario y amigo del cantante, Carlos Bremer, salió a desmentir dicha información.

Durante una entrevista con "Ventaneando", Carlos Bremer reveló si es verdad que Luis Miguel se encuentra en problemas económicos.

"Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mi es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo". El empresario recordó las deudas que tuvo Luis Miguel hace unos años y señaló que por ahora el intérprete de La incondicional no tiene ningún problema económico.

"Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir". Por otra parte, Carlos Bremer dijo que Luis Miguel no quería volver a cantar por su problema de tinnitus, pero que muchos lo animaron.

ASEGURAN QUE A LUIS MIGUEL CASI LE AMPUTAN UN BRAZO Y ESTÁ EN BANCA ROTA

"Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitamos arriba en el escenario, que es donde él es grande". Finalmente, el empresario recalcó el trabajo de Luis Miguel y el gran talento que tiene. "Él puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América, yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo, y yo soy el más beneficiado".

(Azucena Uribe)