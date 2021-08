¿Carlos Ponce tuvo un romance con "La Chilindrina"? Hace unos días el actor puertorriqueño publicó en Instagram un inesperado video donde revela que tuvo un romance con María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina".

En el clip, el actor revela que vivió una bella historia de amor con la famosa integrante de "La vecindad del Chavo", e incluso mencionó que tiene como testigo al actor Mauricio Ochmann.

Ponce dijo no saber por qué "La Chilindrina" niega el amorío, y adjuntó como "pruebas" algunos fragmentos donde aparece la actriz describiendo a un hombre. El actor además aseguró que no le importa la diferencia de edades ni lo que los demás puedan llegar a pensar sobre esta revelación.

"Aclarando rumores, tengo al chavo este @mauochmann de testigo", se le oye decir al actor: "Pues sí, la verdad yo no entiendo qué pasó ni por qué lo está negando ahora, porque yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con La Chilindrina", escribió como descripción en el video.

Intercalando sus declaraciones con videos donde se le oye a "La Chilindrina" en medio de una entrevista hablar sobre alguien no especificado, el actor prosiguió: "Hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño, de sus vacaciones, yo sentía que me extrañaba. No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad. Y no me importa lo que piense la gente, yo lo viví".

Su coraje, su ira, su olor, la locura, porque yo puedo odiar intensamente si me hacen algo, se le oye decir a María Antonieta en los clips que compartió Carlos, aunque no se especifica bajo qué contexto declaró aquello. Es un personaje muy complejo, muy feo. Porque a pesar de ser un idiota, de no tener preparación, y de un tamañito de este tamaño, añadió la actriz, refiriéndose supuestamente al intérprete de la serie ´Perro amor´.

Rápidamente las declaraciones de Carlos Ponce hicieron ruido en redes sociales y dieron de qué hablar entre los internautas, quienes no entendieron bajo qué circunstancias el actor publicó la inesperada confesión sobre el amorío que presuntamente vivió al lado de la mexicana, pues tampoco especificó cuándo habría sido y cómo fue.

Hay que recordar que el puertorriqueño está casado con la presentadora Karina Banda, mientras que "La Chilindrina" enviudó hace no mucho de su esposo Gabriel, con quien estuvo casada por décadas, por lo que las palabras de Ponce cobran más extrañeza.

Y es que tras el desconcierto de los seguidores de Carlos Ponce, trascendió que el video se trató de una broma de las que el actor le juega frecuentemente a su público, por ello se tomó la libertad de tomar fragmentos de viejas entrevistas de "La Chilindrina" para integrarlas a su publicación.

En realidad todo se trató de una broma de parte del actor detrás del personaje de Armando en la telenovela "La suerte de Loli", y para ello creó el audiovisual donde mostró a María Antonieta, quien además parecía rechazarlo en todo momento.

Ante el revuelo de la publicación colgada hace unos días, ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que contactó con la esposa de Carlos Ponce para preguntarle sobre el tema: "Fíjate que cuando lo vi, entonces en su Instagram, lo dudé, dije ´¿si es cierto?´ y le escribí a Karina Banda, su esposa, que es amiga mía de hace muchos años", contó en De primera mano, donde presentó un audio de la conductora:

Y les voy a poner lo que me pone Karina: (audio) No hombre, él se pone de payaso, y se pone a hacer sus bromas y sus chistes, pero no hombre, cómo crees, nada que ver, obvio es broma. Ay no, quién le manda., se escuchó decir a la esposa de Carlos Ponce sobre su chiste que desconcertó a varios hace días.

(Imelda Téllez)