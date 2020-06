¿Carlos Rivera es gay? Seguidores exigen que destape su homosexualidad

Internautas desatan un rumor sobre Carlos Rivera, aseguran que el cantante es gay y le exigen salir del closet ahora que su colega Pablo Alborán confesó su homosexualidad.

De acuerdo con Grupo Fórmula, usuarios de redes sociales le piden a Carlos Rivera que confiese su presunta homosexualidad luego de mostrar apoyo a Pablo Alborán tras "salir del closet" en Instagram.

Eres muy grande Pablito. Se te quiere mucho; escribió el cantante de "Te Esperaba" a Alborán; este mensaje desató los rumores de la presunta homosexualidad de Carlos Rivera.

Además afirmar que Carlos Rivera mantiene una relación con Cynthia Rodríguez para ocultar su presunta homosexualidad.



¿Y tú para cuándo?, Ya dilo, Faltas tú, Ya sal tú también, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

A pesar de que el cantante ha aclarado en varias ocasiones que no se siente atraído por personas de su mismo sexo, los memes para que el ex académico salga del closet no pasaron desapercibidos.

Nomas mi papi Carlos Rivera le da apoyo a Pablo Alborán y ya le andan comentando q se confiese él tmbn, qleros pic.twitter.com/ZHCdXRRlKY — landrea (@soylobest) June 17, 2020

Acá, esperando a que Carlos Rivera se declare... ?? pic.twitter.com/VoGyEOLPUT — Gaynonymous ???????????????? (@SoyCriSzis) June 17, 2020

Los fans de Carlos Rivera tras la salida del closet de Pablo Alborán pic.twitter.com/hxbX2F3cqL — Armando's Modern Life (@MandoMich) June 17, 2020

Carlos Rivera, Shawn Mendes y Alejandro Fernández decidiendo quién es el siguiente en salir del closet después de Pablo Alborán. pic.twitter.com/lMewOzRVhU — Eduardo ? (@lalolnd) June 17, 2020

(Aline Núñez)