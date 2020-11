Carlos Rivera no participará en los Lati...

Carlos Rivera no participará en los Latin Grammy por culpa del covid-19, el cantante realizó un video que compartió en Instagram donde para confirmó que no podrá participar como presentador de los premios junto a las actrices Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras luego de que un miembro de su staff diera positivo a covid-19.

En el video, Rivera informó: "Aquí con una noticia que me llena de mucha tristeza, desafortunadamente ayer dio positivo a covid una persona muy, muy cercana de mi equipo, y como saben, hemos tratado de ser lo más responsables posibles... a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza, y a todo el equipo que nos rodea...".

Acto seguido y visiblemente afectado por esta situación, el cantante agregó: "me da mucha tristeza no poder estar, pero por supuesto, lo más importante es cuidarnos... y cuidar a los demás, y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y debo seguir los protocolos que se requieren".

Finalmente, Carlos Rivera aseguró que dejará pasar unos días para volver a hacerse una prueba y descartar completamente que tenga algún contagio, y además dio su apoyo a Víctor Manuelle, quien será el artista que tome su lugar para esta gala.

Por su parte, Manuelle reveló a través de su cuenta de Instagram que luego de acudir a ensayar su parte como conductor invitado del show recibió la petición para ser el presentador principal, puesto para el que estaba confirmado su colega Carlos Rivera.

Bueno... de sorpresa en sorpresa" vine a los Latin Grammys para una nominación y una presentación y anoche me informan que hubo una situación que si puedo ser el Host" ( presentador) de emergencia " a ensayar unas horas y que papá Dios me ayude jajajaja ehhhhh, expresó el salsero.

(Imelda Téllez)