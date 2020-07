Carlos Trejo aclara si hubo disparos en su fiesta de cumpleaños

Ya caída la noche nos llega un par de patrullas, me mandan a hablar, me dicen: Trejo, ahí está gente de la alcaldía, el comandante del sector, salí, muy respetuosamente y yo les dije que cuál era el problema, me dicen que yo tenía una fiesta con más de 500 personas, les dije que no y los invité a adentrarse a mi casa, donde encontraron a no más de 40 personas, una bocina con el ruido no alto y todo en absoluta calma.