Carmen Salinas: Intentan hackear su WhatsApp para pedir dinero por su salud

Recientemente el sobrino de la actriz Carmen Salinas, Gustavo Briones denunció un intento de "hackeo" en la aplicación de Whatsapp de su tía, para pedir dinero a su nombre.

"Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp", comenta Gustavo Briones.

Asimismo, el sobrino de Carmelita Salinas reveló que personas ajenas a la familia habían intentado ingresar de manera ilegal a la cuenta de Whatsapp de su tía, con la finalidad de pedir dinero a sus contactos a nombre de ella.

El familiar de la estrella de la "Época del Cine de Ficheras" destacó que su tía está recibiendo todo el apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y son los que se han encargado de los gastos hospitalarios de la actriz.

"La ANDA nos está apoyando, ya que mi tía es socia vitalicia y sí va a haber gastos que no van a estar dentro de lo que la ANDA cubra, pero nos están dando todas las atenciones aquí en el hospital", apuntó.

¿Cuál es el estado de salud de Carmen Salinas?

En la madrugada del pasado 10 de noviembre, la primera actriz, Carmen Salinas, fue ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México a causa de un derrame cerebral.

En declaraciones que emitió su sobrino, Jorge Nieto, se indicó que la actriz habría sufrido daños irreversibles y que solo un milagro la podría despertar del coma que sufrió; diagnóstico que habría concordado con tres neurólogos que la habían tratado.

"Lamentablemente, lo que es la función del organismo del cuerpo, del despertar, es la más afectada hasta el momento... ya no va a despertar", externó.

Pero, ni la familia ni los seguidores y amigos de la productora de "Aventurera", pierden la esperanza de que Carmelita despierte y ocurra ese milagro que también esperan los médicos, ya que con el cuerpo humano nunca se sabe y pudiera presentar otro resultado.

(Azucena Uribe)