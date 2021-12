Carmen Salinas, los momentos más polémicos de su carrera

Hace unos minutos la industria del entretenimiento sufrió una perdida muy grande, pues la actriz Carmen Salina murió a la edad de 82 años, luego de pasar casi un mes internada tras sufrir un derrame cerebral.

¿QUIÉN FUE CARMEN SALINAS? VIDA Y OBRA DE LA EXITOSA ACTRIZ MEXICANA

Recordemos que Carmen Salinas fue una de las celebridades más queridas por sus compañeros, pero no se salvó de la polémica y de las críticas, pues ella siempre tenía una opinión de todo y no le daba pena expresarla.

Es por eso que a continuación, te compartimos los momentos que más polémicos de su carrera.

Las burlas a Thalía

En 2016, cuando la cantante de "Amor a la Mexicana" reveló que estaba sufriendo de la enfermedad de Lyme, muchos de sus seguidores le dejaron varios mensajes de ánimo y motivación. Sin embargo, cuando se le preguntó a Carmen Salinas qué opinaba respecto a la enfermedad que Thalía contrajo debido a la picadura de una garrapata relacionada con un venado, la actriz dio una respuesta de mal gusto para muchos.

"Pues que bañe a los perros", dijo la actriz. "¿A poco tiene venados en su casa? Todo ese campo hija, date una buena fumigada". Esto hizo que Thalía también se manifestar al respecto, diciendo que eran muy lamentables las palabras de Carmelita. Más tarde, la actriz se disculpó a través de Twitter por lo sucedido.

PACIENTES CON VHS

Durante su etapa como diputada, Salinas denunció que la Secretaría de Salud estaba reteniendo medicamentos, por lo que varios afectados como aquellos que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se estaban agravando de su enfermedad. A propósito de esto, la actriz exigió que se liberaran las medicinas para los pacientes de "VHS".

Y si bien Carmen Salinas rápidamente corrigió su error en el video, en las redes sociales se convirtió en el blanco de las burlas. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y dijo que sí sabía de lo que hablaba, además de recomendarle a sus detractores que se cuidaran porque "les va a salir herpes genital".

MUERE LA ACTRIZ CARMEN SALINAS A LOS 82 AÑOS

LA AMENAZA DE ENRIQUE GUZMÁN

Durante el conflicto familiar que hubo entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, Carmen Salinas decidió dejar en claro qué pensaba al respecto de la disputa, poniéndose de parte de la joven: "Ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto. Cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor, hijita, déjame darte todo el cariño, necesitas mucho amor, y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo".

Los comentarios de la exdiputada no fueron del agrado del abuelo de Frida, Enrique Guzmán, quien además de ofenderla dijo: "Yo soy el abuelo y yo mato. Que Carmelita Salinas no se meta en esa bronca, que le toca fiesta". Rápidamente, la actriz denunció que cualquier situación que le pasara a ella o a su familia era responsabilidad de Guzmán.

CARMELITA CONTRA EL COVID

Durante el inicio de la pandemia de covid-19, cuando se dio a conocer que el brote había tenido origen en China, la actriz volvió a hacer algunos comentarios polémicos sobre la población del país asiático.

"Eso es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la vida los castigó", comentó Carmen Salinas.

El comentario le dejó consecuencias a la exdiputada, siendo cuestionada por varios de sus seguidores e incluso la embajada de China en México le exigió una disculpa pública.

(Azucena Uribe)