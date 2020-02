Carmen Sarahí, la cantante mexicana que conquistará el escenario de los Oscar 2020

El talento mexicano no brillará por su ausencia en la 92 edición de los premios de la Academia de Hollywood, Carmen Sarahí, la actriz de doblaje que le presta voz a "Elsa" de "Frozen 2" en México, conquistará el escenario de los Oscar 2020 con una canción de la película de Disney.

De acuerdo con Tribuna, la cuenta oficial de "The Academy" confirmó a Carmen Sarahí como parte de la presentación del tema "Into the unknow" junto a la actriz que da voz a "Elsa" en las películas de "Frozen" en Estados Unidos y otras actrices alrededor del mundo.

La actriz ha trabajado en telenovelas mexicanas como Rubí, Rebelde y El Juramento, pero en el mundo del doblaje se ha encargado de dar voz a personajes como la Reina Eleanor en "Larga vida a los royal" y en "Jake y los piratas del País de Nunca Jamás" a Perla, la pingüina.

Su personaje más conocido es el de "Elsa" en Frozen, donde además de prestar su voz para el personaje, también interpreta las canciones de la película animada en su versión para Latinoamérica.

La cantante y actriz aprovechó sus redes sociales para mostrar su emoción por la participación que tendrá en los premios Oscar con un emotivo mensaje para sus seguidores.

Gracias, gracias, gracias infinitas. Carmen niña está gritando y bailando de emoción. Carmen adulta llora y no puede creer que los años de no´s se han convertido en el más grande y hermoso SÍ. Me cuesta creer que mi sueño se ha cumplido de la manera más inesperada y en un momento crucial e importante tanto para la humanidad como para las mujeres. Siento todo su amor y lo abrazo y lo guardo para cobijarme el domingo en ese escenario tan icónico. Vamos "Mucho más allá", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

(Aline Núñez)