Causan indignación los comentarios en "Hoy" sobre el caso Nath Campos

Causan indignación en redes sociales, los comentarios vertidos en programa "Hoy", por las conductoras Andrea Legarreta y Martha Figueroa, sobre el caso de abuso sexual que sufrió la youtuber Nath Campos.

La youtuber denunció de forma penal y pública que el también youtuber llamado Rix, abusó de ella. Sobre el tema, las conductoras del matutino de Televisa, lanzaron opiniones desafortunadas, una de ellas fue al juzgar a Nath por "tomar" y otra por cuestionar por qué siguió una "relación de amistad con Rix", su agresor.

Fue durante el programa en vivo, donde Andrea Legarreta y Martha Figueroa lanzaron los cometarios que ahora están generando tanta polémica, respecto al caso de abuso que vivió Nath Campos por parte de Rix.

Después de que presentaron la nota sobre el tema, Martha Figueroa expresó que aunque no cree capaz a Nath Campos de inventar algo tan grave, pues según ella la conoce desde que era niña, lo cuestionable sería "por qué tomar hasta ahogarse".

Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. No creo que haya inventado. El tema sería... ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse y no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?, comentó la conductora de espectáculos.

Mientras tanto, Andrea Legarreta aseguró que el caso es confuso, pues no entiende por qué Nath Campos siguió su relación de amistad con Rix pese a la violencia.

Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no puede ser. Es confuso, señaló Legarreta.

Finalmente, Arath de la Torre deseó que ojalá el caso se aclare...

LAS CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Ante las polémicas declaraciones de las conductoras, las cuales revictimizan a Nath Campos, es decir la víctima vuelve a ser víctima al ser juzgada, culpada o minimizada, los cibernautas se lanzafon en contra del programa.

@MarthaFigueroax OJALÁ EL DÍA QUE TU HIJA SE AHOGUE DE ALCOHOL CON SUS AMIGOS Y LA VIOLEN LE DIGAS LO MISMO QUE FUE SU CULPA COMO LO ACABAS DE DECIR EN EL PROGRAMA HOY @programa_hoy DEBERÍAN ASESORAR MEJOR A SUS "LOCUTORES"#NathCampos #yositecreonath #rixviolador pic.twitter.com/Y0csHf8E6U — arrababababasei (@arrababasei) January 25, 2021

Yo digo que cancelemos a @programa_hoy por cuestionar la denuncia de Nath Campos #YoTeCreoNathCampos — letreandoanhelos (@badliarxs) January 25, 2021

"Hoy estaba viendo el programa hoy con mi mamá y pasaron la nota de Nath Campos y @AndreaLegarreta mencionó que como era posible y que no entendía porque seguían teniendo "una amistad" después de lo cometido. Es increíble como por ese simple comentario se puede poner en duda"; "Por favor @MarthaFigueroax no digan estupideces "Para qué toma hasta no saber lo qué pasó" refiriéndose a Nath Campos. NADA NADA JUSTIFICA el abuso sexual"; Me puse a ver el @programa_hoyy me dio vómito de oído cuando una de las conductoras se puso a cuestionar por qué @nathcampost andaba tan tomada", se lee entre algunas reacciones.

@programa_hoy tus conductores deberían ver el material completo de sus notas antes de emitir un juicio, @nathcampost explica en su video porque siguió en ´contacto´ con Rix. @AndreaLegarreta — Samuel Gomez® (@SamuelGoomez) January 25, 2021

#NathCampos ya vieron lo que dijeron en hoy???? Osea tuvieron.el descaro de decir que ella no debió tomar tanto, osea wtf — Mar_Stylinson (@MarStylinson6) January 25, 2021

Hoy estaba viendo el programa hoy con mi mamá y pasaron la nota de Nath Campos y @AndreaLegarreta mencionó que como era posible y que no entendía porque seguían teniendo "una amistad" después de lo cometido.

Es increíble como por ese simple comentario se puede poner en duda o + — Jess? (@Mullerdoni) January 25, 2021

(Imelda Téllez)