Celebridades que cambiaron la fama por la política

“Los políticos son los actores feos que no consiguieron fama”, es una de las frases que el controversial Roger Stone, uno de los asesores políticos más controvertidos en Estados Unidos en las últimas décadas, menciona en el documental de Netflix “Get Me Roger Stone”.

Lo cierto es que, entre el espectáculo y la política existe una delgada línea, una que varias celebridades se han atrevido a cruzar; algunos con la esperanza de conseguir un cambio, otros cayeron rendidos ante las mieles del poder, unos más llegaron ahí por “accidente” o de forma involuntaria, el resto tal vez solo confundió la fama con las aptitudes de un líder.

Esta es nuestro listado de celebridades que incursionaron en la política, aunque en realidad no estamos seguros si en algún momento dejaron la fama como tal.

SERGIO MAYER BRETÓN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Mayer Breto´n (@sergiomayerb)

Sergio Mayer, ex protagonista del show “Solo Para Mujeres”, fue postulado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la candidatura del distrito 6 de la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, la cual ganó con un 45.12% de las preferencias electorales.

Pese a las críticas recibidas, Mayer quien ahora funge como diputado federal expresó: "Ahorita el reto principal es promover el aumento al presupuesto. Yo voy por objetivos, como lo he demostrado. Me puse como meta ser diputado y también ser presidente de la comisión de cultura y ahora estamos unidos trabajando".

ROBERTO PALAZUELOS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos confesó en 2016 que le gustaría ser alcaldes de Tulum, se sabe que se involucró en la política y varios proyectos empresariales. El actor es simpatizante del partido PT.

CARMEN SALINAS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Salinas (@carmensalinas_56)

Carmen Salinas posiblemente sea la figura más controversial de actores en la política.

Como parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó el puesto de diputada. Y, en marzo de 2017 se registraba como candidata por la gobernatura del Estado de México. Además, adelantaba sus deseos de llegar a ser presidenta de la República.

IRMA SERRANO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irma Serrano Oficial (@irmaserrano.oficial)

Conocida como “La Tigresa”, Irma Serrano se aventuró en la política en 1998.

Debutó en el Congreso de la Unión con el cargo de senadora por el estado de Chiapas durante la LVI Legislatura.

SILVIA PINAL

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diva Silvia Pinal (@admiradoradesilviapinal)

La actriz Silvia Pinal fungió como directora del DIF Tlaxcala, esto durante su matrimonio con el ex gobernador de la entidad, Tulio Hernández.

Silvia Pinal también se desempeñó como Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ocupó un cargo dentro del Senado como parte del PRI.

LAURA ZAPATA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Zapata (@laurazapataoficial)

Laura Zapata cuenta con una gran trayectoria dentro del medio del espectáculo, pero también fue candidata a Diputada Federal por el PAN en 2013.

Actualmente Zapata ha decidido dar vuelta de hoja, pero no descarta volver a presentarse.

ROGELIO GUERRA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por los actriz y actor de novela (@actriz_y__actor_fans)

El fallecido actor Rogelio Guerra fue otro de los famosos que intentó participar en el mundo de la política.

En ese entonces, Guerra intentó postularse como candidato a diputado federal por el Partido Convergencia, pero perdió.

MARÍA ELENA SALDAÑA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Artistas en Me´xico (@famososmexico)

Famosa por su papel como “La Güereja”, María Elena Saldaña se unió a la política a principios de 2018.

La actriz fue postulada como candidata a diputada federal por el partido Nueva Alianza, en el Estado de Morelos.

MARÍA ROJO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macario (@macario.cocina.local)

Fue en el 1997 cuando María Rojo se aventuró como diputada federal. De 2003 a 2006 se convirtió en asambleísta de la República. Finalmente se convirtió en Senadora de la República hasta el 2012.

ERIC DEL CASTILLO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Del Castillo Family????? (@del_castillo_family)

El reconocido actor de telenovelas también buscó formar una carrera dentro de la política.

Fue en 2003 cuando el actor se presentó como candidato a jefe delegacional de Tlalpan. No ganó las elecciones y fue la última vez que intentó incursionar dentro del gobierno.

ARIEL LÓPEZ PADILLA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TV y Novelas RD (@tvynovelasrd)

El ex marido de Mariana Levy tomó la decisión de incursionar en la política el pasado 2017.

Con 54 años, confirmó a través de sus redes sociales que se atrevería a probar suerte en la política de la mano del Partido del Trabajo y buscaría lanzarse como gobernador del estado de Morelos.

EL “PATO” ZAMBRANO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Político MX (@politicomx)

Su lanzamiento al estrellato fue a través del programa “Big Brother”.

Este 2018, “Pato” Zambrano confirmó que se postulará por segunda vez a la alcaldía de Monterrey. La primera vez fue en el 2015 junto al Partido del Trabajo.

EDUARDO CAPETILLO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo)

Uno de los galanes de la televisión mexicana en la época de los 90, Eduardo Capetillo disfrutaba de la familia perfecta junto a Biby Gaytán pero, ahora la política es su próximo objetivo.

Capetillo dio el primer paso y se postuló para convertirse en alcalde de Ocoyoacac.

ALEJANDRO CAMACHO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todito Especta´culo (@todito_espectaculo)

En 2015 Alejandro Camacho de 62 años decidió dar sus primeros pasos en la política y se presentó como aspirante a diputado por el Partido Encuentro Social.

"No tengo necesidad económica, ni de fama, pero busco esta posición política porque siento que tengo la obligación de trabajar por un país más seguro", declaró entonces.

EL PAYASO “LAGRIMITA”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Pagina Oficial De Lagrimita (@lagrimitatv)

En 2015, “Lagrimita” se presentó como candidato para convertirse en alcalde de Guadalajara. Eso sí, tiempo después se retractó y aseguró que había dejado atrás a la política, pues no era lo que esperaba.

ALEC BALDWIN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Famoso por participar en programas como 30 Rock y Saturday Nigth Live, Alec Baldwin dio el salto a la política en Nueva York. El actor logró convertirse en alcalde de la ciudad.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

El protagonista de “Terminator” fue quizás uno de los pioneros en cambiar la pantalla grande por la política.

Con su candidatura apodada “Governator”, ganó las elecciones a gobernador de California con el 48% de los votos a su favor.

DONALD TRUMP

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

El magnate Donald Trump ex propietario de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente, conocido por su reality show de la NBC “The Apprentice” sorprendió a medio mundo al postularse para presidente de los Estados Unidos.

Y, ante la expectativa de muchos, finalmente el 20 de enero se convirtió en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

EVA LONGORIA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Aunque Eva Longoria nunca ha abandonado su carrera como actriz, sí ha tenido sus incursiones dentro de la política.

En 2014 la actriz se involucró en la campaña política de la candidata hispana y demócrata Leticia Van de Putte.

ANAHÍ PUENTE

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anahi (@anahi)

Saltó a la fama desde pequeña por sus constantes participaciones en telenovelas y programas de Televisa. Finalmente su trabajo en RBD la llevó a la cumbre.

Pero, fue en 2015 tras contraer matrimonio con Manuel Velasco Coello, actual gobernador de Chiapas, cuando se convirtió en primera dama regional y se alejó de los reflectores.

ERNESTO D'ALESSIO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto D'Alessio (@ernestodalessio)

Conocido por ser hijo de Lupita D'Alessio y por su larga carrera en televisión, música y teatro.

Actualmente, D'Alessio se desarrolla como diputado federal del Partido Encuentro Social (PES).

ANGÉLICA RIVERA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Te comento Pa (@tecomentopa)

Reconocida como una de las principales actrices de Televisa finalizó su carrera actoral tras casarse con Enrique Peña Nieto en 2010.

Finalmente se convirtió en Primera Dama de México y comenzó a realizar su trabajo como parte del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

CLINT EASTWOOD

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Clint Eastwood (@iamclnt)

Clint Eastwood conocido por ser uno de los actores principales de Hollywood que acumulan un total de seis Oscar.

Pero, en 1986 probó suerte en la política al ganar las elecciones como alcalde en Carmel- by- the-Sea en California. En ese año luchó por el medio ambiente y los intereses de pequeñas empresas.

RONALD REAGAN

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @rare_celebs

Como siempre, en el mundo de la farándula, en Estados Unidos nos llevan décadas de ventaja. Y allí, uno de los presidentes más carismáticos y paradigmáticos de la historia reciente del país, fue un actor en su juventud.

Sí, Ronald Reagan, el precursor, junto con la británica Margaret Tatcher de esto que llamamos hoy neoliberalismo, fue un no muy exitoso actor que comenzó comentando para la radio partidos de fútbol americano de la Universidad de Iowa a 10 dólares el juego. Y todo comenzó, curiosamente, como un izquierdista con miedo a que los comunistas hegemonizaran el espectro izquierdo y que simpatizaba con los demócratas. Hasta que en la loca década de los 60 se presentó -y ganó- como gobernador de California (adonde se había mudado para triunfar delante de las cámaras).

El resto, como suele decirse, es historia. La historia de aquel actor de películas B que llegó a ser Presidente de los Estados Unidos.



(Nayelli Langarica)