Celebridades que pasaron del amor a la tragedia gracias a sus romances tóxicos

El mundo del espectáculo está lleno de tórridos romances, escandalosas rupturas, infidelidades y hasta insólitas reconciliaciones. En la búsqueda del amor muchas celebridades han caído presas de amores tóxicos; parejas con las que han vivido relaciones codependientes, violentas y llenas de excesos, que en el mejor de los casos derivaron en una mediática separación y en otros terminó por arrebatarles la vida.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CELEBRIDADES QUE PASARON DEL AMOR A LA TRAGEDIA:

Amy Winehouse y Blake Fielder Civil

Amor: Con su singular mezcla de soul, R&B, jazz y ska, Amy Winehouse era una de las cantantes más prometedoras del siglo XXI. Hasta que, una noche de 2004, conoció en un club londinense a Blake Fielder Civil; aunque ambos ya estaban emparejados, sintieron una fatal atracción mutua, que inspiraría a Amy para componer un puñado de temas.

Tragedia: Tras un año de relación, Blake abandonó a Amy para volver con su ex, y ella cayó en una gran depresión, de la que salió gracias a toneladas de ansiolíticos. En 2007 la pareja se reconcilió, se casó y se inició en las drogas duras. Célebre es la foto que les hicieron por el Soho, desarrapados y ensangrentados después de una pelea en la que, según Blake, "perdimos el control y nos cortamos con cristales rotos". Fielder-Civil ingresó en la cárcel por agredir al propietario de un local y por obstrucción a la justicia. Este hecho no hizo más que agravar la ansiedad de Amy. Tras ser hospitalizada por una sobredosis de heroína, ketamina, cocaína y crack, Amy trató de desintoxicarse. Murió en 2011, debido a un colapso por síndrome de abstinencia. Tenía 27 años.

Chris Brown y Rihanna

Amor: Dos de las superestrellas más rutilantes del pop afroamericano, la cantante Rihanna y el rapero Chris Brown, se conocieron en 2004 en un concierto. Durante un tiempo, vivieron días de vino y rosas: "Estábamos muy enamorados", recordaba él no hace mucho.

Tragedia: Todo se torció cuando Chris le confesó a Rihanna una infidelidad: "Después de eso, hubo peleas físicas y verbales", recuerda el rapero. La cosa explotó en la fiesta de los Grammy de 2009: la amante de Chris lo saludó y Rihanna se puso a gritar y a llorar. Conduciendo hacia casa borrachos, Rihanna vio que la chica le había enviado un mensaje a Chris. "Ella intentó pegarme y yo la golpeé con fuerza", dijo él. El incidente acabó con la detención del rapero. Dos años después, Rihanna pidió que retiraran la orden de alejamiento a Brown y la pareja volvió a unirse durante un tiempo, hasta su separación definitiva... o no: "Me preocuparé por Chris hasta el día en que me muera", asegura Rihanna.

Kurt Cobain y Courtney Love

Amor: El líder del grupo Nirvana se transmutó en rey del "grunge" en 1991 gracias al éxito de la canción "Smells like teen spirit". En medio de un concierto conoció a Courtney Love, cantante del grupo Hole, y en 1992 se casó con ella en Waikiki Beach (Honolulu).

Tragedia: En una carta escrita en 1994 y ocultada durante una década, el cantante de Nirvana escupió su verdadera opinión sobre su esposa: "Tú, Kurt Cobain, tomas a Courtney Michelle Love para ser tu legítima esposa, incluso cuando es una perra con acné y gaste todo el dinero del año en drogas y zorrear". Kurt venía de una familia disfuncional y buscaba formar un hogar decente, pero Courtney era tan disoluta, caótica y drogadicta como él. El resultado fue que su hija nació con síndrome de abstinencia, y Kurt, enredado en paranoias sobre su éxito comercial y su fracaso vital, se voló la cabeza en 1994. Aún son muchos los que creen que Courtney tuvo algo que ver con su muerte.

Madonna y Sean Penn

Amor: Hoy Sean Penn es un consagrado actor, pero en 1985, cuando se casó con Madonna, solo había hecho un puñado de películas intrascendentes. Madonna era ya una estrella del pop, y su disco "Like a virgin" se vendía en todo el mundo. Sin duda, Penn se benefició de su fama tras casarse con ella y trabajar en su película "Shanghai surprise".

Tragedia: Desde el mismo día de su boda, se rumoreó que Penn maltrataba a Madonna, incluso se llegó a decir que la ataba a sillas y le pegaba. Pero lo único que se ha confirmado es que el actor bebía mucho, tenía un carácter complicado y sufría continuos ataques de celos. Esto reveló la cantante no hace mucho: "Sean y yo tuvimos más de una discusión acalorada, pero jamás me ha pegado o abusado físicamente de mí". En cualquier caso, ambos solicitaron el divorcio en 1989 por diferencias irreconciliables.

Liz Taylor y Richard Burton

Amor: Dos de las mayores estrellas de Hollywood de todos los tiempos. Se conocieron en Roma en 1962 durante el rodaje de "Cleopatra". Cuenta la leyenda que Richard estaba de resaca y con el pulso alterado, y Liz le ayudó a beber de su taza de té. Después de eso no se soltaron hasta diez años después.

Tragedia: La relación de Liz Taylor y Richard Burton fue todo un escándalo. Primero, porque ambos estaban casados; segundo, porque era la primera vez que la disoluta vida de las estrellas de Hollywood salía a la luz. El Vaticano los tachó de "vagabundos eróticos", y Estados Unidos amenazó con cerrarles las fronteras. Desde que, en 1964, se casaron, empezaron a tener sonoras discusiones, tanto en público como en privado, amplificadas por las borracheras de él y por el consumo de barbitúricos de ella. En 1974 se divorciaron y en 1975 se volvieron a casar, para romper definitivamente a las siete semanas.

Britney Spears y Kevin Federline

Amor: Kevin Federline era un bailarín de cierto éxito, que participó en giras de Justin Timberlake, Michael Jackson o Destiny´s Child. Pero no saltó a la fama hasta que, en julio de 2004, se hizo pública su relación con la estrella de pop Britney Spears, a quien conoció en una discoteca gracias a unos amigos en común.

Tragedia: En noviembre de 2007, cuando la pareja parecía más consolidada después de que tuvieran dos hijos (en 2005 y 2006), Britney pidió el divorcio a Kevin por "diferencias irreconciliables" que desembocaban en continuas discusiones, agravadas por la habitual presencia de la ex de Kevin. El bailarín prefirió echarle la culpa a la presión provocada por "20 personas siguiéndonos todo el día, y el mundo entero criticándonos". Poco antes del divorcio, Britney trató de recular y le pidió a Kevin una segunda oportunidad, pero este la rechazó alegando que su matrimonio con ella había sido el peor error de su vida.

George Michael y Fadi Fawaz

Amor: Como una de las mayores estrellas del pop de los años ochenta y parte de los noventa, George Michael no necesita presentación. Menos popular es Fadi Fawaz, un "peluquero de famosos" que conoció a George en un momento flojo, en 2009, poco después de cortar una relación de trece años con el vendedor de obras de arte Kenny Goss. Y pasó lo que tenía que pasar.

Tragedia: Las primeras fotos de George y Fadi como pareja feliz se remontan al año 2012. Pero la relación era más conflictiva de lo que parecía, debido a las adicciones químicas y eróticas del cantante. Según reveló un amigo de la pareja, "George no sabía decir que no a nada, ya fuera sexo, drogas...". Las peleas con Fadi se intensificaron en los 18 meses anteriores a la muerte del cantante, cuando este volvió a verse con su ex. George rompió con Fadi en repetidas ocasiones, pero siempre volvían a juntarse. Hasta que el día de Navidad de 2016, Fadi fue a visitar a George y lo encontró sin vida sobre la cama.

Carlos y Diana de Gales

Amor: Él era el príncipe de Gales y ella una joven de la casa de Spencer que soñaba con ser bailarina y acabó ejerciendo de princesa. Se casaron en 1981 y, gracias a su carisma y a su labor humanitaria, Diana se ganó un lugar en la cultura popular universal y el apodo de la "Princesa del pueblo".

Tragedia: Carlos siempre estuvo enamorado de Camila Parker, pero se casó con Diana a regañadientes por presiones de su padre. Sin embargo, el matrimonio no empezó a dar signos de decadencia hasta finales de los ochenta, y la separación no se hizo oficial hasta 1992. Por esas fechas, Diana le confesó a su profesor de locución que el príncipe no la besaba bien, que hacían el amor con escasa frecuencia, y que Carlos se pasaba el día con Camila, a la que ya reconocía como su amante. En 1996, los príncipes se divorciaron y un año después Diana murió en un extraño y trágico accidente de coche.

Eminem y Kim Mathers

Amor: Marshal Bruce Mathers III, conocido como Eminem, es uno de los raperos más aclamados del mundo, con 155 millones de discos vendidos. A Kimberly Anne Scott la conoció en la adolescencia, pero se casó con ella en 1999, cuando alcanzó el éxito. En ese momento, su hija tenía tres años.

Tragedia: En 2001 Kim y Eminem se separaron por primera vez, tras muchas peleas, un intento de suicidio de ella y una canción de Eminem, titulada "Kim", donde acusa a su mujer de infidelidad, la llama "zorra" y fantasea con asesinarla. En enero de 2006 se volvieron a casar y 82 días después se divorciaron de nuevo. Ambos se enfrascaron en una amarga disputa por la custodia de su hija, que acabó ganando Eminem debido a los problemas de Kim con la justicia por posesión de cocaína y por estrellar un automóvil en avanzado estado de ebriedad.

Diego Rivera y Frida Kahlo

Amor: Magadalena Carmen Frida Kahlo Calderón, la pintora más importante de la historia del arte mexicano; y su marido, Diego Rivera, un destacado muralista. Se conocieron cuando Diego pintaba el auditorio del instituto donde estudiaba Frida. Se casaron en 1929.

Tragedia: Pese a que más de un biógrafo ha pintado la relación entre Frida y Diego como un cuento de hadas, nada más lejos de la realidad: se engañaban el uno al otro con gran deleite, a pesar de amarse y de influirse mutuamente como artistas. Las constantes discusiones e infidelidades hicieron que Frida y Diego pactaran mantener una relación abierta. Pero la gota que colmó el vaso fue que el muralista engañó a la pintora con su hermana Cristina. Destrozada, Frida pidió el divorcio y le escribió a su marido: "Hubiera dado la vida por ayudarte, pero resulta que son otras las salvadoras. Ahora haré lo que me dé la gana y a la hora que quiera".

Whitney Houston y Bobby Brown

Amor: Estas dos luminarias del pop afroamericano fueron presentadas en 1989 en una entrega de premios. Ella se había hecho de oro con el disco "Whitney", y él tenía su álbum "Don´t be cruel" entre los diez más vendidos. Ella lo invitó a él a su cumpleaños y eso fue el principio de una apocalíptica relación.

Tragedia: En 1992, Bobby y Whitney se casaron en una fastuosa ceremonia; poco antes de darle el "sí", la novia esnifó una raya de cocaína delante del novio. La explosiva mezcla de sus vicios los sumió en una espiral de decadencia. La cantante acabó confesando su adicción a la cocaína y a la marihuana, y que se pasó siete meses en pijama fumando crack. Hubo denuncias de maltratos hechas por Whitney a Brown. El matrimonio se separó en 2007. Un lustro después, Whitney moría de un fallo cardíaco, fruto de un cóctel de cocaína, fármacos y alcohol.

Lindsay Lohan y Samantha Ronson

Amor: Modelo desde los tres años y actriz desde los once, Lindsay Lohan llegó a la adolescencia convertida en una estrella. De adulta siguió trabajando en cine y televisión, pero su carrera se torció debido a sus adicciones y al desequilibrio que le provocó su relación con Samantha Ronson, una de las DJs más cotizadas de Inglaterra.

Tragedia: Lindsay y Samantha empezaron como compañeras de juerga; en 2008 se enamoraron. La presión mediática ejercida sobre la actriz, unida a las infidelidades y peleas con su novia, desembocaron en una ruptura traumática: "Dos personas tóxicas no pueden estar juntas", sentenció Lindsay. Pero la cosa no fue tan fácil, pues la actriz no soportaba el mal de amores y acosaba a su ex en las fiestas donde pinchaba, amenazando con suicidarse. Por suerte, el tiempo templó su amor loco: "Ahora somos amigas, como al principio".

Johnny Depp y Amber Heard

Amor: En febrero de 2015, Johnny Depp, con 52 años, y Amber Heard, con 30, se casaron en las Bahamas. Él, un mito del Hollywood contemporáneo; ella, una bellísima actriz emergente. Los novios se conocieron durante el rodaje de "Los diarios del ron" (Bruce Robinson, 2011).

Tragedia: Según un amigo del actor, "la relación de Johnny y Amber se agrió casi inmediatamente. Es una chica genial, pero muy joven, y Johnny no toleraba ciertas cosas de ella". Por ejemplo, su supuesta bisexualidad, y el hecho de que pasara demasiado tiempo con su amiga Tillett Wright, fotógrafa lesbiana que solía alojarse en la casa de invitados de la pareja. Amber, por su parte, se lamentaba del mal humor de Depp y de las huellas de su edad: "¿Qué estoy haciendo con este anciano que solía parecerse a Johnny Depp?", solía decir. Ella incluso llegó a denunciarlo por maltrato. 15 meses después de casarse, tuvieron un mediático divorcio.

Ike y Tina Turner

Amor: En 1960, Ike y Tina Turner fundaron uno de los dúos con más futuro del pop mundial. Todo iba sobre ruedas hasta se enamoraron. En 1962 se casaron.

Tragedia: Ike empezó a pegarle a Tina desde antes de la boda. Y sus trifulcas empeoraban a medida que su éxito crecía. En 1966 recibieron su primer Grammy, Ike empezó a beber y a tomar drogas y las peleas se multiplicaron: pegaba a Tina hasta delante de sus hijos. Una noche, Ike le golpeó la cabeza a Tina y le abrió dos brechas. Tina esperó a que Ike se durmiera y se escapó. Compró una pistola, se escondió en casa de unos amigos y pidió el divorcio.

Julio Iglesias e Isabel Preysler

Amor: Considerado el español más popular del siglo XX, y poseedor del record Guiness al "artista latino que más discos ha vendido en la historia", no es necesario extendernos sobre los logros de Julio Iglesias. Solo añadir que aún estaba a las puertas de la fama cuando, en 1970, conoció en una fiesta de la alta sociedad a una bella filipina: se llamaba Isabel y pronto se convertiría en su esposa.

Tragedia: "La relación entre Julio e Isabel fue tóxica y un infierno para ella", sostiene Pilar Eyre, biógrafa oficiosa de Preysler. Ella pretendía formar una familia tradicional, pero Julio empezaba a llevar una vida de giras, glamour y compromisos, bastante incompatible con lo que pretendía ella. En 1977, Isabel dejó a Julio, que acababa de firmar un contrato con CBS por 69 millones de dólares.

Sonny y Cher

Amor: Cherilyn "Cher" Sarkisian y Salvatore "Sonny" Bono se conocieron en una cafetería de Los Ángeles en 1962. Ella tenía 16 años y él 27. Se hicieron novios y trabajaron como coristas para el productor Phil Spector en exitazos como "Be my baby", de las Ronettes. En 1964 se lanzaron como dúo: Sonny & Cher.

Tragedia: En 1965, Sonny & Cher arrasaron con el tema "I got you babe". Con sus trajes de flecos y sus sonrisas, parecían la pareja ideal... pero no lo eran. Aunque no tocaba las drogas, Sonny engañaba a Cher con infinidad de chicas y ella lo sabía. En 1969 se casaron y tuvieron una hija, pero las cosas entre ellos cada vez iban peor. Las peleas eran constantes y el declive de su carrera los llenó de deudas. Desesperados, en 1971 aceptaron hacer un programa cómico en la tele. Dos años después se divorciaron. Cher se mostró arrepentida de su matrimonio con Sonny, y éste aseguró que no soportaba el carácter y las inseguridades de su ex mujer.

Kate Moss y Pete Doherty

Amor: Kate Moss, lánguida "top model"; Peter Doherty, politoxicómano líder de bandas de rock como The Libertines o Babyshambles. En 2005 se enamoraron, en la fiesta del cumpleaños 31 de Kate, y durante dos años fueron la pareja de moda a nivel mundial.

Tragedia: Los medios publicaban tal cantidad de noticias sobre la estrambótica peripecia de Kate y Pete que cuesta distinguir la realidad de la ficción. Por ejemplo, dicen que Pete le llegó a regalar una rata muerta a Kate en señal de su amor. Sin embargo, la ya de por sí conflictiva relación se tambaleó cuando él apareció en The Sun consumiendo heroína... y estalló en mil pedazos cuando, en 2005, Kate fue grabada esnifando coca en el estudio de grabación de Pete. El escándalo fue tan gordo que la modelo perdió varios contratos con marcas de lujo y tuvo que entrar en rehabilitación como señal de penitencia. Pete no estaba dispuesto a dejar las drogas, así que sus caminos se separaron.

Justin Bieber y Selena Gomez

Amor: Las estrellas de pop juvenil más célebres del siglo XXI. En una época en la que apenas se venden discos, Justin ha despachado más de 100 millones y Selena, que también es actriz, 6,7 millones de álbumes y 22 millones de sencillos.

Tragedia: La relación entre Justin y Selena se confirmó en enero de 2011. Un año después, una fan de Bieber asegura que tiene un hijo suyo, fruto de un encuentro sexual en el camerino. Esto enrarece la relación y la pareja rompe; tres meses después, se arreglan. En 2014, Bieber se empareja con la modelo Hailey Baldwin, y en 2015 Selena hace lo propio con DJ Zedd. Pero en la nochevieja de 2016, Justin y Selena vuelven a estar juntos. Las fans de Bieber se lanzan a las redes sociales de Selena insultándola y amenazándola si no corta la relación con su ídolo. Selena sufre de estrés y ansiedad por estos ataques. Pasan los meses y se suceden las infidelidades, las rupturas y los reencuentros. En 2017 Selena tienen un romance con el cantante The Weeknd, y termina meses después. Una vez más Selena sella con un beso su reconciliación con Bieber, la cual duró sólo un par de semanas y tiempo después el cantante dio a conocer su compromiso con la modelo Hailey Baldwin, con quien tuvo una relación en 2014.

Sid Vicious y Nancy Spungen

Amor: Él, icono punk, bajista de los Sex Pistols y creador del baile pogo, entre otras cosas; ella, una fan fatal de grupos como Aerosmith, los Ramones o los propios Pistols. A principios de 1977, año punk por excelencia, Johnny Rotten (voz de los Pistols) los presentó a ambos, algo de lo que siempre se arrepentiría: "Estaban locos: parecían querer suicidarse lentamente".

Tragedia: Enganchados a las drogas duras, Sid y Nancy cayeron en una espiral de autodestrucción de la que jamás saldrían. Ambos se instalaron en la habitación 100 del famoso hotel Chelsea de Nueva York, donde se atiborraban de heroína, morfina y barbitúricos, enardeciéndose en monumentales pleitos. La cosa no podía acabar bien: en octubre de 1978, Nancy apareció muerta en el baño de la habitación que compartía con Sid. Tenía 20 años. Sid fue acusado de asesinato, pero finalmente fue absuelto. Cuatro meses después, Sid moría de una sobredosis a los 21 años.





(Nayelli Langarica)