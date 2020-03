Celia Lora arremete contra personal de hotel en Mazatlán por correrla a "golpes y empujones"

La hija del rockero Alex Lora, Celia Lora mediante un video en sus redes sociales denunció agresión en un hotel de Mazatlán.

De acuerdo a Infobae, Celia Lora realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales donde mostró su enojo con el personal del lugar.

Mientras recogía sus cosas Celia Lora explicó a sus seguidores su problema, en el que también estuvo involucrado uno de sus amigos.

"Dicen que no me pegaron. Lo sacaron, a mí también. Me estaban corriendo de este hotel", detalló.

"Es el peor hotel de la historia, de la vida. Me pegaron a mí, le pegaron a mi amigo ¿por qué? porque es gay. Nada más. No puede ser".

Además expresó sentirse frustrada por el escaso apoyo obtenido por parte de las autoridades. "Le hablas a la policía, te dan un número de folio".

"Nunca vengan a Mazatlán. Que te pegan los de seguridad, que si eres mujer, no importa. No lo puedo creer", señaló.

Al parecer el problema comenzó cuando la acusaron de querer colar a su amigo a su habitación sin pagar, entonces ella les respondió que no tenía problema en pagar, pero fue cuando comenzaron a golpearlo.

"Estoy harta de la homofobia", comentó en la misma transmisión.

EL ARRESTO DE CELIA LORA EN PLAYA DEL CARMEN

Recordemos que no es la primera ocasión que la hija de Alex Lora resulta involucrada en algún incidente.

En septiembre de 2019 se supo que la mujer fue arrestada en Playa del Carmen por alterar el orden público y llevado a los separos, en donde pasó algunas horas encerradas.

Una revista mexicana incluso publicó imágenes de Celia esposada y conducida a los separos en una patrulla.

Tras el incidente Celia Lora ofreció su versión de los hechos al programa "Ventaneando": "Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto. Me agarraron los policías y me empezaron a pegar".

Aseguró que las policías que la detuvieron se portaron muy agresivas y señaló que todo se trató de un asunto de dinero.

Tras pasar cuatro horas arrestada "fue alguien por mí a pagar dinero que es lo que querían nada más".

Aunque reconoció que su experiencia en los separos fue muy desagradable. "Yo nunca había tenido ese sentimiento en el momento en que estaba en los separos y en bikini pensé ´me van a violar´, por dios que eso pensé".

El incidente no pasó a mayores, pero Celia se decidió a ofrecer su versión al enterarse de la inminente publicación de las fotografías del arresto.

