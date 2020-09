Celia Lora da tips para tener sexo en un avión: "Nunca me han cachado"

Celia Lora comparte su experiencia con sus fans y da tips para tener sexo en un avión y pasar desapercibidos, la polémica playmate vuelve a edmostrar que la sexualidad no es un tema tabú para ella y da consejos a sus seguidores para que disfruten de sus mismas experiencias.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Celia Lora reveló en un atrevido video para su canal de YouTube una de sus experiencias más traviesas y dio a conocer su "Tutorial para salirte con la tuya y cog.. en un avión".

Era un vuelo bastante largo iba a Madrid. En el horario que vueles se hace de noche, llega un momento que todo mundo está dormido. Todo mundo cree que co... en el avión significa co... en el baño, en el baño no cabrías y sería lo más asqueroso, todo mundo se vomita y hace otras cosas ahí.

Celia Lora dejó claro que este tipo de experiencias sólo se pueden practicar en vuelos largos y se debe ser muy cuidadoso para que las azafatas o otros tripulantes no te sorprendan pues esta práctica tiene serias consecuencias ante las autoridades.

Yo me esperé a que se durmiera todo el mundo y pese a que el avión iba lleno. Lo que hice fue usar las sábanas que dan, con esas sabanitas le dije al señor con el que iba en ese viaje ´tú hazte el dormido´ y yo hice como que me acostaba en sus piernas y así fue como lo logré", comenzó por narrar la hija de Alex Lora.

Tras ello, Celia recapituló los pasos que todos aquellos que fantasean con tener intimidad durante un vuelo de avión deberán seguir al pie de la letra, aunque recomendó que deben ser muy cuidadosos pues de ser descubiertos podrían ir a la cárcel.

Vuelos largos, espera a que se duerman, muy importante la sabanita y fijarte que no vayan a venir las aeromozas porque eso es cárcel, concluyó la modelo.

La hija de Alex Lora está dispuesta a hablar más de su vida íntima, así que invitó a sus seguidores a que le digan qué otros lugares estarían interesados en saber pues su experiencia en atrevidas misiones es muy larga.

A mí nunca me han cachado podemos hablar de varias: elevadores, cines, estacionamientos, restaurantes, agregó.

(Aline Núñez)