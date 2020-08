Celia Lora le hace una propuesta indecorosa a Chumel Torres

Celia Lora le hizo una propuesta indecorosa a Chumel Torres a través de Twitter y hasta unos esquites le prometió. El comediante no tardó en responder a las insinuaciones de la playmate.

Lora le ha tomado cariño al polémico youtuber, así que no perdió oportunidad y fue directa al grano al proponerle una cita: "Ya vas a prestar @ChumelTorres? O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador Que esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir", escribió en un primer mensaje.

Ya vas a prestar @ChumelTorres ? O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador ??

Que esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir — Celia Lora (@CeliLoraOficial) August 29, 2020

Pero la propuesta indecorosa no paró ahí, Celia no iba a aceptar un no por respuesta así que siguió insistiendo y hasta le propuso tener un retoño "para ching*r a ya sabes quién", agregó la hija del rockero Álex Lora.

Vamos a tener un retoño! Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres ?? sería su peor pesadilla ?? — Celia Lora (@CeliLoraOficial) August 29, 2020

Cabe mencionar que entre ambos personajes hay coincidencias, un ejemplo es la crítica que hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual exponen de manera abierta en sus redes sociales.

LA RESPUESTA DE CHUMEL

Como era de esperarse, Chumel Torres no tardó en responder a las propuestas indecorosas de la sensual playmate.

En el primer tuit Torres solo puso un gif con el que dio a entender que estaba apenado y sonrojado.

Pero definitivamente Chumel no pudo resistirse al ofrecimiento de los esquites, así que le dijo a Celia Lora que pusiera fecha a esa salida al cine con todo y esquite incluido.

Después, Celia le respondió llamándolo "muñeco" y le dijo que quería ir a ver la película de "Inception". Hasta el momento no se sabe en qué terminó este ligue de Twitter y la supuesta fecha en que Chumel y Lora comerán esquites juntos.

(Imelda Téllez)