Celia Lora se va contra facundo, lo acusa de tener relación con partido político

No creo que haya algo más triste que querer agarrarse de un trending para que lo vean. A menos que seas @facufacundo y seas un queda bien con el PRI, cuéntanos eso!! Hay video o nooo?? Lo que es no tener trabajo que tu gorda te pide mucho dinero por el divorcio?, escribió Celia Lora en una publicación que no duró mucho tiempo en la red social.